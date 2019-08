Luego de contar qué famoso lo inició en la droga, Cacho Fontana fue internado

Según contó Antonella, la hija del locutor, al reconocido conductor le dieron puntos en la cabeza y quedará internado en observación hasta este viernes en el hospital ubicado en Diaz Vélez al 5000, en el barrio porteño de Caballito, a pocos metros del Parque Centenario. Durante la noche, Fontana estará acompañado por el enfermero que está siempre a su lado.

Fontana, de 87 años, había concedido una cálida entrevista con Jorge Rial y todo su equipo en el estudio de Intrusos. Al terminar el programa, pasó por un local de comidas cercano. Y cuando salió de allí se produjo el accidente. El periodista se encuentra acompañado por una de sus hijas, Antonella, fruto de su relación con Liliana Caldini.

La cruda confesión de Cacho Fontana

Durante la entrevista, en conductor contó sin filtros y en cámara ante Jorge Rial, con dolor y arrepentimiento, quien fue el famoso que lo inició en la droga.

“El hombre que me inició en la droga fue Aníbal Troilo”, afirmó en Intrusos y siguió: "Yo tenía una audición en Mar del Plata, y pasé por donde estaba Olmedo, caído… (Nota: 5 de marzo de 1988). Y ahora voy a contar algo muy particular. En aquel tiempo era muy lógico que vieras a Pichuco… con una alegría superior. Tenía un paquetito, y le pregunté qué era. Me contestó: 'Mirá, acá tenés que aspirar, no hay que soplar"'. Insistí: ¿Para qué es? 'Para que veas las bujías con más potencia'. Y bueno: así empezó una etapa de mi vida…”

Embed

Rial: –¿Consumiste alguna vez?

–Sí, en ese momento. Tal vez no se lo perdone nunca a Troilo…

Rial: –¿Él fue el que te hizo entrar?

–Era muy grande como para que yo dijera que no. ¡Era Gardel para mí! Yo tenía que asumir todo lo que él hiciera. Porque después vinieron otros. Para mí siempre fue una distracción…

Rial: –¿Era recreativo?

–Se acentuó con Marcela…

cacho fontana.jpg

Marcela es Marcela Tiraboschi. Ambos, protagonistas de un escándalo en un hotel por horas. Ese episodio policial interrumpió la carrera de Fontana por largos años. "Me escondí de todos por vergüenza", dijo más de una vez. Perdió todos sus bienes. Tito Lectoure, el amo del Luna Park, lo sostuvo anímica y economicante.

-No tengo por qué negarlo -siguió Fontana-. Éramos muy felices. Un encuentro muy fuerte. Por dentro era una mujer muy normal. La conocí en un programa de Gerardo Sofovich. El mismo día en que salimos despertó el indio, el hombre. Bueno, así es la vida…