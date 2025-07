“Cuando fui al estudio y vi el lugar donde vamos a estar, sentí una alegría que, de chico, tenía otras dimensiones”, dijo Mario Pergolini, conductor, al referirse a su regreso a la televisión. Lo acompañarán Agustín Rada Aristarán y la comediante Laila Roth.

En diálogo con Teleshow, el histórico presentador compartió su asombro ante la vuelta al medio, el contraste con sus etapas anteriores y reflexionó sobre el desafío que implica reconectarse con un formato y una industria profundamente transformados. El retorno del emblemático conductor marca una nueva etapa en la pantalla, con expectativas renovadas y una mirada crítica sobre el presente del sector.

“Me sorprende estar volviendo a la televisión después de tanto tiempo”, confiesa Mario Pergolini al referirse a su retorno después de 15 años. El reconocido conductor interrumpirá su ausencia este lunes, con Otro día perdido, un late night show que se transmitirá de lunes a viernes por la pantalla de El Trece. Se trata de una nueva etapa que genera expectativas tanto en el público como en el propio presentador, quien no oculta su asombro ante la oportunidad de volver a un formato que lo consagró.

—¿Qué te pasa por la cabeza con esto de volver a la tele?

—La verdad es que lo primero que me llamó la atención fue lo ajeno que me parecía todo. Más allá de la reunión con estos jóvenes en la que tomé la decisión, todo bien. Pero cuando fui al estudio, cuando vi el lugar donde vamos a estar y con Diego (Guebel) que la verdad que hacerlo con él para mí es mi tranquilidad, son todas caras conocidas y amenas entonces. Pero cuando lo vi dije ‘es un montón’ y la verdad es que tenía una alegría que, de chico, tiene otras dimensiones.

—¿Empezaste a recordar momentos tuyos en la televisión?

—No, no puedo. Yo no soy melancólico, no tengo esa cosa de ‘uy, esto nada, nada’. La verdad que no, no lo tengo. Eso de volver a empezar a entrar en este ritmo… la televisión se autosatisface, por decirlo de alguna manera. Yo cuando me retiré, la verdad que ya no me iban a buscar tanto, a menos que fuera por una barbaridad, así que mi vida estaba bastante liviana. No lo sentía mucho, pero bueno, creo que la televisión se autofagocita de alguna manera.

—¿Sentís que no pasó nada en la tele, por ejemplo?

—Sí. Yo siento que a veces… lo que más me dicen ahora los que me quieren es: ‘ibas a volver y volviste. La tele está muerta’. Y nosotros decimos que sí, realmente tenemos una visión parecida, la verdad es que tiene menos potencia que antes. Creo que la televisión tiene bastante menos potencia. Si no es amplificada por otro tipo de cosas… sigo pensando un poco eso. La televisión que yo viví, por lo menos cierta televisión, ya no es lo que era. Cambios en la industria y percepción sobre la televisión actual.

—¿Vas a tener streaming? Porque pareciera que la televisión y las nuevas plataformas hoy se necesitan mutuamente...

—Yo creo que no, porque por ejemplo Intrusos no podría tener un streaming al mismo momento, tiene un producto para dárselo a ese formato. Por ejemplo, programas como La Voz tienen algo para darle; cuando hacen cosas de Cris Morena tienen algo para darle. Pero la televisión le puede dar algo a internet solo cuando internet le sirve o es útil. Gran Hermano, por ejemplo, es útil porque la charla es otra con otra gente. El programa es una referencia para mantener una charla, así que no tiene mucho sentido que un programa como el que vamos a hacer, o como otros, estén en streaming.

—¿Cómo ves la relación entre la televisión y las plataformas digitales hoy?

—La televisión tiene bastante menos potencia. Si no se amplifica por otros medios, no termina de llegar. Le hablás a gente bastante más grande de lo que quisieran, los que antes eran chicos o jóvenes, veinte años después son adultos. La escucha es distinta. Intentaré ver qué es esta nueva televisión y qué quiero de esa televisión para este tipo de público.

—¿Qué opinás del público actual y los cambios en el consumo?

—Tengo claro que le voy a hablar a la gente por arriba de cincuenta años. No hay ningún joven que quiera que yo le interese. Y no hay ningún joven que vaya a ver televisión. Pero después tenemos un montón de armas digitales para autorizarlo y darle el delivery a la gente que queremos. Es un trabajo que sé hacer y sé cómo llevarlo adelante.

El nuevo programa: formato, tecnología y diferencias

—¿Cómo es el formato del programa? ¿Te vas a parar frente a la cámara y vas a decir “hola, buenas noches”?

—Claro (se ríe). Y volver a creer en Dios. No, es un resumen del día, básicamente. Se podría decir que no empieza como un monólogo porque sí, pero soy el que más habla en la primera etapa. Tanto Rada como Laila van colaborando con lo que quieren en esa charla, pero el resumen del día son cosas del día, noticias políticas, económicas, deportivas o pueden ser del espectáculo. Puede tomar para cualquier lado. Tiene un entrevistado principal, que puede ser una gran estrella o un absoluto desconocido, incluso puede ser de la política. En el mismo programa hasta puede haber dos entrevistas: una tal vez más central y otra con alguien que necesitamos para que nos cuente cosas que no entendemos o que son distintas. La música va a tener, y vamos a utilizar mucha tecnología.

—¿Van a usar inteligencia artificial?

—En los móviles.

—¿Dónde se hace el programa y cómo es el entorno de trabajo?

—Lo hago en La Corte, porque necesitábamos un estudio grande solo para nosotros. El mismo lugar va a tener también los editores. Es un programa que lo empezamos a trabajar desde la mañana, tiene que haber un repaso de las noticias, ver qué hacemos, cómo lo armamos. A veces un entrevistado para una hora, otro para la otra; entonces preferimos tener un lugar donde podamos hacerlo rápidamente y sacarlo adelante.

—¿Cómo será la puesta en escena? ¿Habrá tribuna, platea?

—No llamaría tribuna. Hay una elegante platea.

Público, rating y expectativas

—Marcelo Tinelli no está en la televisión y Susana (Giménez) tampoco, ¿te parece extraño?

—No, la verdad que no. Hace años que no veo tele. (risas)

—¿Vas a mirar televisión ahora que volvés?

—No, ¿por hacer lo que vamos a hacer? Yo tengo medios propios que también hacen ese tipo de cosas. La verdad que hoy realmente no creo que nadie se entere de algo por la televisión.

—Volvés a la televisión y te vamos a mirar. ¿No te importa esa relación con la audiencia?

—Yo no veo televisión. ¿Qué querés que haga? (se ríe) No sabría qué ver. Las noticias no me pasan por la televisión.

—¿Te preocupa el rating?

—No tiene sentido. Me es difícil entender qué sería un buen rating. No tengo que hacer un programa que esté bien vendido, que sea útil para que lo vean. Ojalá que logremos recuperar un poco.

—¿Qué programa mirarías hoy?

—No se me ocurre. Debería haber un programa que puedas ver, como antes, que si querías ver a Marcelo (Tinelli), o El Rayo, porque todo estaba ahí.

A diferencia de otras etapas en su carrera, el conductor remarcó que preparar este nuevo ciclo implica “ensayar el programa como si fuera normal”, sin decorados, ni tribuna tradicional, pero apostando a una estructura flexible y un enfoque innovador que combina televisión y herramientas digitales. El regreso de Mario Pergolini encuentra a la industria en plena transformación, con el desafío de captar nuevas audiencias sin perder de vista a los espectadores históricos.