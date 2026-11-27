Los bonos en dólares se recuperaron este viernes con fuerza y el riesgo país cayó casi 8%, quebrando así el piso de los 1.000 puntos básicos, que había superado durante los últimos días.

Esto ocurre en una buena jornada para los mercados globales y, en particular, para los activos brasileños, luego de que Lula Da Silva designara a un banquero como su ministro de Hacienda.

Además, a nivel local, el mercado procesa el impacto de la media sanción al Presupuesto 2027 y a la suspensión de las PASO, además de la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los bonos en dólares rebotaron hasta 3%, encabezados por los títulos soberanos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) de mayor duración.

En consecuencia, el riesgo país se hundió 7,8% hasta los 984 puntos básicos (tocó un mínimo intradiario de 946 puntos).

La mejora resulta un alivio para el equipo económico, que veía con preocupación la disparada del indicador que mide J.P. Morgan, aunque por el momento se mantiene en niveles muy elevados.

Esto sigue impidiendo al Gobierno acceder a los mercados para refinanciar los vencimientos de deuda.

En tanto, los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, operaron con subas de hasta más de 5%, lideradas por Grupo Galicia (+5,3%).

Asimismo, en el mercado local, el índice MSCI Merval de la bolsa porteña cede 1,3% medido en pesos.

Sin embargo, por la baja del CCL, la medición en dólares gana 2,4% hasta las 47 unidades.

En el mes acumulan fuertes retrocesos del 9,6% y el 15,2%, respectivamente.

En cuanto a Wall Street, se desarrolla una jornada reducida por el feriado de Acción de Gracias.

Fuente: NA