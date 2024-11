No nació en Gualeguaychú, pero se enamoró de Central Entrerriano apenas llegó, a fines del siglo pasado. Permaneció sólo dos temporadas en el Rojinegro, cuando éste militaba en el viejo Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

Después emigró a Italia (la tierra de su padre), donde edificó la mayor parte de su carrera como jugador profesional. Luego de 23 años en Europa, decidió pegar la vuelta al país, exclusivamente para jugar en el conjunto que conduce Martín Pascal, según afirmó el protagonista de la historia.

Se trata de Mario Ghersetti, que nació en Chubut, pero eligió a Gualeguaychú como su ciudad adoptiva, no sólo porque allí conoció a su pareja, Martina, sino también porque se sintió identificado con Central, club al que siempre soñó volver cada vez que le tocó ir como simpatizante al José María Bértora, en sus vacaciones en Argentina.

Finalmente, en la parte final de su carrera y en un contexto diferente al que se fue, Súper Mario cumplió su anhelo de volverse a calzarse la camiseta rojinegra y hoy disfruta el gran presente del equipo, finalista de la Superliga Provincial de Mayores de básquet.

Mario Ghersetti arribó al país el pasado 10 de agosto y al día siguiente jugó su primer partido de la temporada, en la victoria como local frente a Juventud Unida por 92 a 59. Desde su reestreno hasta la fecha, disputó 17 partidos, con un promedio de 13.4 puntos y 8.8 rebotes, transformándose en uno los principales puntales ofensivos y defensivos del elenco de Martín Pascal.

En una entrevista con Ahora ElDía, el pivote italoargentino se refirió a cómo se gestó su regreso, el cariño que le tomó club y las expectativas de poder sumar su primer título en Central, a cinco días del inicio de la final de la Superliga Provincial versus Santa Rosa de Chajarí.

¿Cómo se dio tu vuelta al club después de tantos años?

Hace tiempo que, junto a mi mujer Martina, mantenemos conversaciones con el Gaby Díaz (asistente técnico) y con Francisco Claret (dirigente) y les manifestamos el deseo de regresar algún día. Este año me picó el bichito de volver y, casualmente, me habló Francisco para saber si era el momento. Le dije que sí y en una semana cerramos todo.

La decisión de volver ¿Fue deportiva, de vida o ambas dos?

Principalmente deportiva, vine con la ilusión de jugar por varios años más al básquet y con Central en lo más alto posible. Era volver a este club o nada.

Te tocó estar en la época de élite del club ¿Con qué Central te encontraste ahora?

Con una institución que quiere renacer después de algunos golpes en los últimos años y eso me pone muy bien, porque Central merece volver a los primeros planos del básquet nacional y creo que estamos por buen camino.

¿Y en cuanto al acompañamiento y la pasión del hincha?

Después de lo que pasó en los cuatro o cinco años (2010-2014) en los cuales no competimos a nivel nacional, fue normal que se haya perdido el interés. Pero la pasión del hincha siempre está y en los partidos demuestra que es un jugador más. El centralista se caracteriza por ser apasionado a estos colores.

Más allá de vivir en Italia más de 20 años, nunca perdiste la conexión con el club

Absolutamente, nunca perdí el contacto con ninguno de los dirigentes, ni amigos. Siempre que volvía de vacaciones al país, iba a la cancha. Estuve en uno de los últimos partidos del Gaby Díaz, un símbolo de este club.

Llegaste con la Liga en marcha ¿Cómo te recibió el plantel?

De forma increíble, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, a los cuales conozco a casi todos desde que son chicos. Me hicieron sentir muy cómodos desde el primer día, así que encaje muy bien en este grupo formado por grandes jugadoress y linda personas.

Imagino que no conocías a ninguno de tus compañeros ¿Te sorprendió alguno?

No, no conocía a ninguno. Son demasiados chicos (risas). Pero me sorprendieron todos, desde el primero hasta el último. Incluso me costó entender porque estos jugadores, con la calidad y el talento que tiene, compiten en un torneo provincial y no en una categoría nacional. Hasta que entendí que es un Pre-Federal y que la Liga Federal tiene otro calendario.

Llegan a la final de la Superliga en un nivel elevadísimo ¿Definí a este equipo?

Somos un equipo con nervios de acero ante la adversidad y nos caracterizamos por la explosividad que ponemos en defensa cuando tenemos que recuperar la pelota. Además, somos un grupo un grupo muy unido y esa química se refleja en el campo de juego, donde venimos de barrer la serie de semifinales ante un equipo difícil como Urquiza de Santa Elena y perdimos apenas tres partidos en toda la temporada.

Más allá de lograr una de las diez plazas a la Liga Federal 2025, se armaron para ser campeones

Si, el objetivo es volver a ser campeones provinciales después de diez años y nos queda el último paso. Vamos a dar todo para coronar la campaña con un título.

Se viene Santa Rosa de Chajarí en la final ¿Qué sabes de ellos?

Me vi todos sus partidos. Es un equipo que maneja bien los tiempos del juego, a partir de tener un base experto. Tienen buenos tiradores y son prolijos en sus posesiones. Nosotros tenemos esas virtudes y podemos agregarle intensidad en defensa y correr la cancha. Creo que va a ser una linda serie y ojala podamos mostrar todo nuestro potencial para quedarnos con el objetivo mayor.

Como referente ¿Cuál es el mensaje que le dejas al hincha antes de la final?

Que nos siga acompañando como siempre lo hizo. Desde que me fui hasta que volví, las tribunas del estadio siempre estuvieron repletas de simpatizantes, que acompañan incondicionalmente a Central. Nosotros, adentro de la cancha vamos a dejar todo para darle la alegría que nuestros hinchas se merecen.

El Dato

Centra afrontará la final de la Superliga Provincial frente a Santa Rosa de Chajarí, al mejor de cinco juegos. La serie al mejor de cinco puntos comenzará el próximo viernes y domingo con los dos primeros juegos en el “José María Bértora”.