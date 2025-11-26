El escándalo con Nicole V., la oficial porteña que fue suspendida por la difusión de videos hot en la red social TikTok utilizando el uniforme de la fuerza de seguridad, sumó un nuevo capítulo: ahora, la agente denunció persecución por parte de la Policía de la Ciudad y de la propia Justicia porteña.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde además hizo fuertes acusaciones de corrupción en contra de la institución que hasta la semana pasada la tenía en sus filas. “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada, sin cometer delito alguno”, escribió.

“Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del Estado para dar clases particulares y solicitaban coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”, continuó.

“Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no tengo jerarquía de jefe? ¿Porque dije que no a mis jefes (que) me pedían tener relación a cambio de dinero?“, finalizó.

Parte de las imágenes que la joven subió a las redes sociales

El caso saltó a la luz tras el hallazgo de videos y fotos en redes sociales de una integrante de la Policía de la Ciudad que se mostraba situaciones íntimas con el uniforme reglamentario. Eso llevó a la apertura de un sumario administrativo y a su suspensión.

La agente tiene tres años y tres meses de servicio y quedó fuera de actividad bajo proceso interno luego de que las autoridades descubrieran el contenido. El problema no fueron las imágenes, sino que usaba el uniforme.

Las imágenes, compartidas en plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans, muestran situaciones variadas: la agente aparece manipulando electrodomésticos, utilizando las esposas de su uniforme, en ropa interior y junto a amigas en estado de semi-desnudez.

Según supo Infobae, el material fue descubierto mientras la oficial permanecía con licencia médica y su capacidad psicofísica era analizada por una junta profesional.

En sus cuentas de redes sociales, la policía publicaba contenido donde aludía de forma directa a su rol en la fuerza. Una de las biografías incluía la frase: “Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado”, dato que fue incorporado por las autoridades en el expediente.

Los primeros registros que motivaron el procedimiento se viralizaron en Instagram, donde Nicole aparece participando en un juego de pool con una persona. Ella vestida con uniforme policial y la otra mujer en ropa interior sobre la mesa.

Posteriormente, en TikTok, se encontraron actuaciones donde la oficial manipula esposas y realiza gestos provocativos vestida con el uniforme reglamentario.

La investigación, encabezada inicialmente por el área de Asuntos Internos y luego transferida a la Oficina de Transparencia y Control Externo, evalúa el “impacto negativo en la imagen institucional” y el “uso indebido de elementos policiales” consignados en los informes internos.

Fuentes de la fuerza señalaron que el sumario aún sigue su curso y que la oficial fue desplazada de sus funciones hasta que se esclarezcan las responsabilidades.

El accionar de la policía está enmarcado en las normativas de la Ley 5688 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas restricciones aplican a la exhibición pública de prendas, equipo y símbolos oficiales. Los artículos 105 y 106 de la ley establecen el régimen de servicios y la necesidad de cumplir con aptos psicofísicos, así como los criterios para la continuidad en el cargo durante licencias o situaciones irregulares.

La joven tiene 25 años

Desde la fuerza informaron a Infobae que el análisis se concentra en determinar si la publicación del material constituye agravantes dentro del reglamento institucional, al tiempo que descartaron vinculación con el ejercicio de la libertad de expresión. El eje oficial se relaciona con la preservación del orden y los principios de actuación policial.

La evaluación administrativa resolverá la situación laboral de Nicole y su posible destitución o reintegro, contingente a los resultados del proceso disciplinario en curso.

La explicación de la agente

Nicole habló con Telefe Noticias. Allí, la joven de 25 años resaltó que su acción fue motivada por la necesidad económica: “Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”.

Durante la entrevista, explicó que ella cursaba una licencia médica debido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado tras un episodio de violencia de género. Alegó que sufre de episodios de epilepsia. Y, ante esto, según sus dichos, le reducía el sueldo a unos $600.000.

“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió la uniformada.

Tras la suspensión, Nicole fue notificada del sumario administrativo por el uso indebido del uniforme policial. “Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan”, afirmó, aunque admitió que contempla la posibilidad de ser exonerada de la fuerza: “Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía”.