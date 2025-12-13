La Dirección de Obras Sanitarias informó que durante la mañana del sábado se produjo la rotura de un caño de distribución de agua en las inmediaciones del Club Tiro Federal, específicamente en la intersección de boulevard De León e Ituzaingó.

Las tareas de reparación, que se iniciaron a primera hora y finalizaron cerca de las 15, generaron una despresurización del sistema de agua potable en el área involucrada.

El sector más afectado se encuentra dentro del cuadrante delimitado por el boulevard De León y las calles Clavarino, Belgrano y Luis N. Palma. No obstante, algunos hogares y comercios ubicados fuera de esos límites podrían presentar turbiedad o suciedad en el suministro.

La pérdida de presión ocasionó el desprendimiento de pequeñas partículas de óxido y suciedad, situación que puede provocar alteraciones temporales en la apariencia del agua.

Desde la Dirección de Obras Sanitarias solicitaron a los vecinos alcanzados por este inconveniente que mantenga abierta la canilla de entrada o la bajada del tanque entre 30 y 45 minutos durante algunas horas, con el objetivo de facilitar la purga del sistema y recuperar la transparencia habitual del servicio.