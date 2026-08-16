La Municipalidad de Gualeguaychú informó que finalizaron las obras de reconstrucción de la intersección de avenida Del Valle y Constitución, luego de completar los últimos trabajos sobre la calzada. Este sábado quedó nuevamente habilitado el tránsito vehicular en el sector.

Durante el viernes, y aprovechando una ventana de estabilidad climática, las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura realizaron los trabajos finales que habían sido postergados por las condiciones climáticas. Las tareas incluyeron la limpieza del sector, el riego asfáltico, la colocación de geotextiles y, finalmente, la carpeta asfáltica.

La obra comenzó a mediados de mayo con la demolición de las losas deterioradas y continuó con la renovación del sistema de desagüe pluvial. Durante la intervención se detectaron tramos críticos de la red cloacal, por lo que también se incorporó su reemplazo, junto con la renovación de conexiones domiciliarias de agua y cloacas.

Una vez concluidos los trabajos subterráneos, se ejecutó el hormigonado de limpieza sobre la base de la calzada, para garantizar la impermeabilidad del terreno. Luego se avanzó con la reconstrucción de los paños de hormigón armado, reforzados con mallas de hierro y terminados con herramientas específicas para el alisado de la superficie.

“La intervención permitió resolver de manera integral una problemática que excedía el deterioro del pavimento, al incorporar nuevas soluciones para el escurrimiento del agua y renovar redes que presentaban un importante deterioro”, explicaron desde el Municipio, indicando que “los trabajos fueron financiados íntegramente con fondos municipales y contaron con la participación de personal de la Dirección de Obras Sanitarias y de la Dirección de Obras Públicas”.