Pasado el mediodía del jueves, el cauce del río Gualeguaychú en el puerto local superó de manera mínima la marca de 2,40 metros, un ascenso que respondió al viento sudeste, fenómeno conocido como sudestada, que impide el normal escurrimiento hacia el río Uruguay. Ante este escenario, el Área de Defensa Civil, responsable del control de las emergencias urbanas, dispuso un esquema de control y vigilancia permanente, una tarea articulada con Prefectura, organismo con el que se mantiene un canal de coordinación activo para evaluar el comportamiento del frente fluvial y los posibles impactos.

Por fortuna, la situación se mantuvo bajo control y las autoridades desestimaron la probabilidad de que la altura del río pueda alcanzar los 3 metros de altura. En ese sentido, cabe recordar que la señal de alerta se da a partir de los 3,50 metros, y que se procede a la evacuación a partir de los 3,80 metros.

De acuerdo con los datos provistos por el monitoreo de la Prefectura Naval Argentina, la tendencia del río Gualeguaychú se presenta “a la baja”. En horas de esta tarde, la altura reportada fue de 2,46 metros y de 2,34 metros en la Boca del Gualeguaychú.



Por otra parte, los pronósticos indican un cambio de tiempo y modificación del régimen eólico a partir del lunes, y hasta entonces se espera una relativa continuidad del escenario actual.