Luego de un viernes de locos, menos movimiento y más organizado en los bancos

La medida para descomprimir la cantidad de gente yendo a cobrar jubilaciones, pensiones o asignaciones, surgió efecto este sábado. Entraron a cobrar por caja no más de 20 jubilados a lo largo de la mañana en el Banco Nación, mientras que en los Bersa el panorama fue el mismo.

El mayor movimiento se dio en los cajeros automáticos, pero no se registró ningún inconveniente ni en las filas ni para retirar el efectivo.

Alejandra, mamá de dos hijos, padeció la falta de organización de ayer y deambuló por todos los bancos de Gualeguaychú, sufriendo las largas colas, con el peligro que eso conlleva en estos tiempos.

“Ayer estuve en el Bersa desde las 8 de la mañana, hice la fila y no tenía depositado el bono, me dijeron que tenía que ser un link banelco, y me recorrí a todos los de la ciudad y en ninguno tenía la plata depositada”, expresó la mujer aguardando para entrar al Bersa de calle Urquiza, y agregó que “me dijeron que capaz lo depositaban a la tarde o a la noche, volví en ambos horarios pero tampoco, ojalá hoy tenga suerte”.

La falta de previsión y de efectividad en la comunicación con respecto a cómo es el cobro de las jubilaciones, pensiones y asignaciones puso en peligro a mucha gente el viernes, fundamentalmente en las ciudades más pobladas del país.

En Gualeguaychú, el titular de Defensa Civil Néstor Pintos explicó que “fue una situación distinta la del viernes porque hubo un calendario de mucha más gente", pero que igual se trabajó lo mejor que pudimos, desde Defensa Civil, los agentes de Tránsito, Inspección General, la Policía y la gente de los bancos hicimos respetar la distancia de un metro y medio entre cada uno”.

Este domingo los Bancos vuelven a abrir desde las 8 a las 15 hs. para la atención exclusivamente de los jubilados y pensionados con dni terminado en 2 y 3. El lunes será el turno de los dni terminados en 4 y 5 y el martes los que culminen en 6,7,8 y 9. Mientras que los cajeros siguen funcionando con normalidad.