A través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación y a la comunidad en general, Báez expresó su agradecimiento a la prensa local por el acompañamiento brindado durante su gestión, destacando el trabajo conjunto para mantener informada a la ciudadanía. En ese sentido, remarcó que la articulación con los medios fue clave para el desarrollo de la labor institucional.

El funcionario señaló que deja la Jefatura con la tranquilidad de haber desempeñado su rol con responsabilidad y vocación de servicio, y manifestó un profundo reconocimiento tanto al personal policial como a los vecinos de Gualeguaychú. Asimismo, indicó que asumirá su nueva función con el mismo compromiso que caracterizó su paso por la Departamental local.

En cuanto a la conducción policial en la ciudad, se informó que a partir de mañana asumirá como Jefe Departamental el actual Subjefe, Crio. Inspector Ramiro Urroz Denaday. En tanto, el cargo de Subjefe Departamental de Gualeguaychú será ocupado por el Crio. Inspector Mauricio Asler.

El mensaje concluye con un agradecimiento por el apoyo y acompañamiento recibidos durante la gestión, marcando así el cierre de una etapa y el inicio de una nueva función dentro de la fuerza policial provincial.