Su nombre es sinónimo de actuación, y con más de 50 años de carrera ha plasmado algunos de los personajes más recordados y portador de frases que quedaron en la historia de la ficción. Sin embargo, a los 79 años, definir a Luis Brandoni sólo como un actor es un error, porque a la par de su vocación artística va su pasión por la política, transformándose en la actualidad como un referente indiscutido de la Unión Cívica Radical (UCR).

Con la experiencia de los años en sus palabras y el convencimiento de sus ideales, Brandoni no duda en defender la gestión del Presidente Mauricio Macri, señalar los comportamientos erráticos y negligentes del peronismo y al mismo tiempo reclamar un lugar más preponderante para el radicalismo en el frente Cambiemos.

El 25 de Mayo, el actor y dirigente político visitó Gualeguaychú, donde no sólo apoyó la candidatura de Javier Melchiori para la intendencia local y la de Atilio Benedetti a la gobernación de Entre Ríos sino que además conoció y disfrutó del gran festejo patrio que la ciudad organiza en el Corsódromo.

“Me parece fantástico esto que se vive en Gualeguaychú. Es la primera vez que participo en este festejo patrio, donde viene todo el mundo, donde están todos, los que se conocen y los que no se conocen. Es hermoso como se vive aquí el 25 de Mayo”, exclamó Brandoni en una charla con ElDía en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación.

¿Cuántas posibilidades crees que tiene el Gobierno nacional para ganar las próximas elecciones?

Tengo muchas expectativas y creo que estamos en grandes condiciones de hacer una gran elección, lo que puede significar una vuelta de página, porque a mí me parece que estamos obligados a mejorar la calidad de la política, la del ejercicio diario de la política. Nuestro objetivo sigue siendo proyectar un país con un poquito de horizonte, porque no se puede vivir en un país que está sobresaltado todo el tiempo.

Muchos dentro de Cambiemos afirman que ese sobresalto o vértigo es una sensación generada desde los medios de comunicación. ¿Coincidís?

El periodismo de hoy en día es muy inquieto y es muy desesperante su afán por conseguir rating. Entonces crean una sensación de inquietud que no es buena para la gente. Un día dicen que mejoramos pero al día siguiente informan que estamos en el fondo o al borde del precipicio. No es bueno todo eso, como tampoco es bueno que, por ejemplo, si sube el dólar todas las pantallas de la televisión estén con las cotizaciones en tiempo real y mostrando una máquina contando dólares. Todo eso tiene como fin enloquecer a la gente. Pero un buen día, ya no hablan del dólar, entonces alguien se acordó del riesgo país, y entonces empieza todo de nuevo y ahora de lo único que se habla es del riesgo país, el cual en las radios, es nombrado más que de la temperatura y la humedad. Lo cierto es que en tanto y en cuanto se pueda perjudicar la imagen del gobierno, todo eso se dice y se repita. Y estoy harto de escuchar hablar mal del Gobierno. No es cierto que todo esté mal, sino no se hubiera ganado en 2015, y mucho menos en las legislativas de 2017. Y para sorpresa de alguno, resulta que Cambiemos también va a ganar las elecciones de octubre

brandoni 02.jpg

¿Y el peronismo? ¿Qué tipo de oposición hizo en estos últimos cuatro años?

Los peronistas quisieron hacer desaparecer al Gobierno de Macri nomás asumió, incluso antes de que asumiera: sectores del peronismo pregonaban la resistencia con aguante. Y siempre fue así el peronismo, siempre. Pero en este caso va a pasar algo, y tengo esperanzas, porque después de 91 años un gobierno civil mno peronista, democráticamente elegido, va a terminar su mandato. El último fue Marcelo Torcuato de Alvear en 1928, y esto va a suceder porque la sociedad argentina quiere vivir tranquila.

¿Estás satisfecho con el rol que tuvo el radicalismo en Cambiemos?

Hay gente dentro del radicalismo que está disgustada. Incluso el presidente del partido hace unos días propuso que el Presidente no debería presentarse (Lo dijo el gobernador de Mendoza y presidente del radicalismo Alfredo Cornejo), y no sé de dónde sacó que puede hacer eso porque las decisiones en la UCR se toman en las convenciones. creo que efectivamente la participación del radicalismo en el lugar de las decisiones tiene que modificarse, merece un lugar más relevante. No sé a quién va a elegir el presidente Macri como vice, pero me gustaría que sea un radical. La UCR tiene hoy cuatro provincia, más de 500 intendencias, tiene funcionarios importantísimos en el Gobierno nacional que nadie menciona.