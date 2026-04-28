El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa económico y volvió a remarcar que el proceso de desinflación continuará, a pesar de que en marzo los precios tuvieron lo que consideró un pico.

El jefe de Hacienda aseguró que la Argentina fue uno de “los países que mejor afrontó el shock externo de la suba del petróleo” producto del impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles.

En ese sentido, Caputo atribuyó ese desempeño a la “robustez del programa económico”. Aseguró que el proceso de desinflación “va a continuar” en los próximos meses pese al dato de 3,4% registrado en marzo.

“La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”, pronosticó el ministro ante empresarios e inversores en la nueva edición del Congreso Económico Argentino (CEA) en la Expo EFI.

“Estamos empezando a ver indicadores que comprueban que está pasando lo que buscamos. La recaudación empieza a crecer. Otros indicadores de marzo, la mayoría está en verde”, indicó Caputo.

Según el funcionario, hay sectores que venían más rezagados -como la industria y la construcción- que empiezan a mostrar signos de recuperación. “Esto recién empieza”, deslizó.

“Nosotros les vamos a garantizar que va a funcionar bien la macroeconomía. Pero es el sector privado el que va a sorprendernos. Nosotros no vamos a favorecer a nadie, a ningún sector en particular”, aseguró Caputo.

En otro tramo de su discurso, el ministro se refirió a la segunda revisión técnica del acuerdo con el FMI. El superávit fiscal seguirá siendo el pilar fundamental del programa y el país deberá alcanzar un superávit primario de 1,4% del PBI este año a través de un “control del gasto riguroso y continuo”.

“Si se cumplen las proyecciones del Fondo, vamos a crecer un 20% desde 2023 a 2027”, sostuvo el ministro de Economía.

Del empleo a las exportaciones: las definiciones de Caputo sobre la recuperación económica

Durante su presentación, Caputo habló acerca del nivel del empleo, exportaciones, los salarios y el acceso al crédito.

El funcionario reconoció que el empleo registrado cayó, pero sostuvo que se crearon 100.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Para mitigar esa diferencia entre empleo registrado y creado, Caputo destacó el impulso oficial a la reforma laboral.

Con respecto al poder adquisitivo, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que los salarios muestran resultados mixtos. “Los salarios registrados están un 3% arriba de noviembre 2023 si tomamos SIPA y 3% abajo si tomamos INDEC. A quien mejor les fue ha sido es a los no registrados”, sostuvo.

En exportaciones, el funcionario señaló que el país está rozando por primera vez los US$100.000 millones anuales.

Por último, reconoció que hubo un estancamiento en el crédito, pero destacó una mejora reciente, especialmente para pymes, y planteó que el modelo económico apunta a ampliar el acceso a bienes a mejores precios. Para sostener ese proceso, insistió en la necesidad de bajar impuestos, reducir regulaciones y fomentar la inversión privada.