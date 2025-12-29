El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó la reciente sanción de la Ley de Inocencia Fiscal para defender la función del Banco Nación en su cuenta de X y su publicación tuvo el retuit del presidente Javier Milei.

“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente la ley, esto es que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de Ganancias simplificado”, escribió el funcionario, en detrimento de otros bancos privados y públicos del país.

El titular del Palacio de Hacienda no se anduvo con medias tintas en su perfil de la red social X. Como era de esperar, el mensaje tuvo mucha repercusión.

“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, agregó el ministro. En pocos minutos, el presidente Milei le dio RT al posteo. La actitud del mandatario significa un fuerte respaldo a su ministro.

El episodio se produjo después de la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado, en un contexto en el que el Gobierno busca enviar señales de desregulación y mayor previsibilidad al sistema financiero argentino.

Si bien el texto no incorpora de manera explícita un régimen de blanqueo de capitales, sí introduce cambios en normas tributarias y penales que limitaron el accionar persecutorio del Estado, publicó BAE Negocios.