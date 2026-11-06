El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió eliminar todas las retenciones al campo si Javier Milei consigue un segundo mandato. Durante una exposición ante dirigentes y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), también sostuvo que el nivel del riesgo país responde, entre otros factores, al temor de los inversores a un cambio de gobierno en 2027.

La declaración sobre los derechos de exportación constituye una promesa condicionada a la reelección presidencial, no una eliminación vigente ni un anuncio de aplicación inmediata.

Qué dijo Caputo sobre el riesgo país



El funcionario se refirió al indicador, que llegó a los 925 puntos básicos, y presentó un cuadro comparativo con datos económicos de las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Milei.

En su exposición, evaluó que el Gobierno actual obtuvo los mejores resultados pese a la situación recibida. A partir de esa comparación, vinculó la percepción de riesgo con la posibilidad de un regreso a políticas anteriores.

“Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver a la tercera columna. O sea, el problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, afirmó, en referencia a los indicadores de la gestión de Alberto Fernández.

Se trata de la interpretación del ministro sobre el comportamiento de los inversores. Caputo también mencionó factores externos que, según su análisis, influyen en el nivel del riesgo país.

La relación con Estados Unidos después de las elecciones



El titular de Economía relacionó la incertidumbre política de las últimas semanas con las elecciones en Brasil y Estados Unidos. En particular, se refirió a las dudas sobre la continuidad del respaldo estadounidense a la Argentina.

“Algunos lo relacionan con las elecciones en Estados Unidos y que entonces creen que se va a perder el apoyo de Estados Unidos”, señaló.

Sin embargo, aseguró que ese vínculo no se modificará: “Ya lo dijo el embajador americano, nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia”.

Ante los representantes rurales, el ministro combinó así su evaluación del escenario financiero con el compromiso de avanzar hacia la eliminación de las retenciones en una eventual segunda presidencia de Milei.

Fuente: La Nación.