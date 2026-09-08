El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el Gobierno mantendrá el programa económico durante 2027, cuando Javier Milei buscará la reelección, y descartó que la proximidad de los comicios lleve a la administración libertaria a aumentar el gasto público o impulsar una suba del dólar para favorecer la actividad y el consumo.

“Tendrían que cambiar de ministro, lo cual podría ser posible, pero lo que seguro no es posible es que tendrían que cambiar de presidente”, sostuvo.

Durante una charla con alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella, el funcionario fue consultado sobre la posibilidad de que un asesor recomendara destinar medio punto del PBI a obra pública y permitir que el dólar suba hasta $1800 como parte de una estrategia para mejorar las posibilidades electorales del oficialismo. Caputo rechazó esa alternativa y aseguró que una decisión de ese tipo sería incompatible tanto con su posición como con la del Presidente.

“Nosotros venimos a hacer lo que es moralmente justo. Nosotros consideramos que es moralmente injusto que la gente tenga que pagar las cosas en Argentina dos, tres, cinco, diez veces lo que valían en un país vecino; es moralmente injusto. Y eso se da producto siempre, como digo, de tener esa visión cortoplacista de querer ganar las elecciones, además de una visión económicamente errónea”, afirmó.

El titular del Palacio de Hacienda planteó así que el Gobierno no prevé modificar los principales lineamientos de su política económica para llegar a las elecciones con una expansión del gasto o una política cambiaria orientada a obtener una mejora de corto plazo en la actividad.

Fuente: TN