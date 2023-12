Luis Castillo, saliente concejal por el vecinalismo y actual responsable de la nueva subsecretaria de Cultura, Turismo y Deporte habló en Ahora Cero Radio sobre los cambios que se vienen en esta área con la nueva gestión.

“Hay muchos frentes para trabajar, y lo primero que quiero destacar es que he encontrado una respuesta impresionante de las personas que trabajan en el área. No he dejado de recibir proyectos de mejoras, no solo de la comunidad sino de parte de los trabajadores”, destacó primeramente Castillo.

El funcionario adelantó que “se va a crear un punto muy importante que tiene que ver con la creación de un espacio museístico en el ex Frigorífico Gualeguaychú, eso lo estamos trabajando en simultaneo”.

En línea con las modificaciones que experimentará la Casa de la Cultura, Castillo mencionó que se funcionará en el edificio el archivo histórico municipal. Al respecto, señaló: “Es una pena que no pueda estar a disposición de la gente no solo del ciudadano común sino de los estudiantes y profesionales de la historia que van a poder tener acceso a archivos digitalizados”.

“Vamos a crear el área Malvinas que va a tener un espacio museístico, la muestra permanente de arte se va a mantener en la sala de adelante y se van a generar otros espacios”, especificó el responsable de Cultura, Turismo y Deporte.

En tanto, en el edificio donde actualmente funciona el Museo de la Memoria Popular en el Corsódromo, funcionará la subdirección de Cultura, Turismo y parte del área de Producción.

Por otro lado, “el museo del deporte fue algo que se tocó en conversación con Natalia Derudi, no se descarta pero debe estar dentro de una narrativa, los museo tienen su razón de ser, en este caso la historia de la ciudad desde diferentes aristas. El desafío es que el que no conoce pueda tener una visión integral de su propia historia”, finalizó Castillo.