En diálogo con AHORA Cero Radio, Castillo expresó que “hay algunos temas presentados por los concejales en el HCD que no fueron mencionados, como por ejemplo, la exención de la sobretasa de comercio, que es algo sobre lo que veníamos trabajando hace un tiempo. También hace dos o tres sesiones atrás se aprobó un proyecto para que la habitación de las playas los 365 días del año, que entendemos es algo sumamente importante para el turismo de la ciudad”.

“Otro proyecto de nuestro bloque que fue aprobado fue el apoyo a los deportistas de la ciudad, pero hacerlo desde el minuto uno, no cuando ganan algún título y son reconocidos por sus esfuerzos Entonces se aprobó la beca para deportistas amaterus y de elite, algo consensuado con Adrián Romani, director de Deportes, a quien le pareció espectacular el proyecto y pudimos darle sanción”, añadió el concejal.

Consultado acerca de si no es muy grande la cantidad de concejales que asumen en cada nuevo período, Castillo profundizó expresando que “el número de concejales actual es el que marca la ley. Su Gualeguaychú tuviera una Carta Orgánica, se podría revisar y debatir si el número de concejales es el adecuado, se podría discutir con qué cantidad de concejales podría trabajar el Concejo. Lo mismo ocurre con el debate del reglamento interno del HCD, hay muchos grises en el reglamento. Actualmente se permite mantener sesiones secretas, que es una barbaridad, tomando en cuenta que los concejales estamos representando a los ciudadanos. Pero son cosas que han quedado vetustas y que con los otros concejales hemos trabajado en poder cambiar algunas cuestiones y dejar una especie de legado para los concejales que lleguen detrás nuestro”.

También Castillo resaltó el trabajo realizado por su bloque en generar consensos con el resto de los bloques, remarcando que “como oposición y como oposición minoritaria absoluta, hemos conseguido con nuestro bloque, que a través de consensos hemos logrado aprobar más del 60% de los proyectos que presentamos y, salvo uno, todos fueron aprobados por unanimidad. Tenemos otros proyectos presentados, uno puntualmente sobre la incorporación de personas con discapacidades al ámbito cultural en la ciudad”.

Finalmente, el edil vecinalista sostuvo que “nosotros tenemos que trabajar en formar mejores generaciones de políticos para el futuro. Es imprescindible que haya ciudadanos a futuro con muchas ganas de hacer cosas por la política, por la ciudad y por las instituciones. Está en nosotros poder separar a la buena de la maña gente y formar personas que se formen para mejorar la política, con idoneidad, con profesionalismo, con honestidad. Eso es un desafío a futuro, poder hacer tener mejores concejales y mejores políticos. Debemos abrir el Concejo Deliberante, que la gente venga y vea la forma en la que trabajamos, porque es una buena forma de que cambie la idea que tiene de los concejales”.