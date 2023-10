Luis Castillo es el hombre elegido por el intendente electo Mauricio Davico para estar al frente de la Dirección de Cultura de Gualeguaychú durante su gestión. En dialogo con Ahora ElDía, Castillo expresó que trabajará de una forma articulada y horizontal con otras áreas.

Primeramente, Castillo manifestó que “cuando empezamos a trabajar con el espacio de Davico nosotros estábamos con una profunda afinidad en cuanto a considerar un proyecto de ciudad y no de poder”.

En este sentido, mencionó que no se había hablado de qué cargos se iban a ocupar, sino que llegado el momento se iban a elegir a las personas más idóneas.

En sintonía, el futuro director de Cultura contó que Davico está trabajando sobre el organigrama municipal y decidiendo qué secretarias van a quedar, cuales se van a modificar y en función de eso está a disposición para lo que necesiten.

Sobre su futuro cargo dijo: “Me encanta. Es un lugar en el que me siento muy cómodo, es una gran responsabilidad, en el caso de la cultura hay una cuestión filosófica, planteamos no solo la cultura como arte, sino que el arte es parte de la cultura, y no supone solo la cuestión artística”.

En este sentido, el funcionario explicó que se trabajará la cultura en articulación con otras áreas, como por ejemplo el deporte: “Queremos trabajar de forma amplia, tenemos un semillero de artistas y tenemos que valorizar el trabajo de los artistas. Lo que está bien se queda, lo que falta, y se cree beneficioso para la sociedad, se lo crea”.

Castillo adelantó que hay una agenda interesante para trabajar y lo que “queda para adelante es un desafío muy grande”.

El concejal considera que la ciudad tiene dos marcas muy importantes en las que hay que trabajar. Por un lado, está el Carnaval del País, que según él es “la síntesis en donde se conjugan muchas vertientes, a partir de ahí entendemos que tenemos que seguir jerarquizando diferentes ramas. Hoy recibí muchos llamados de gente queriendo aportar cosas”.

Y por otro lado está “Gualeguaychú ciudad de poetas” , y en torno a esta marca identitaria, Castillo habló sobre la necesidad de potenciar la Feria del Libro a nivel local, poner a funcionar la imprenta municipal en articulación con la Biblioteca Rodolfo García y las otras bibliotecas populares que tiene la ciudad.

El concepto de cultura entendido por Castillo trasciende los límites de lo que se entiende como arte, y busca romper con “cuestiones estancas para poder pensar todo de forma transversal”, ya que “no se pueden pensar acciones desde el punto de vista artístico sin pensar en lo turístico, lo deportivo o incluso la salud. La OMS considera a la salud no solo como la falta de enfermedad, sino también el bienestar psíquico y emocional. En definitiva, con la búsqueda de la felicidad”.

Una de las primeras actividades que deberá encarar el futuro director de Cultura será en el proceso de organización y planificación de la Fiesta del Pescado y el Vino, a la cual considera como parte de la agenda local y debe ser potenciada.

¿Quién es Luis Castillo?

El actual concejal por el vecinalismo tiene 64 años, es médico y está a cargo del Banco de Sangre de la ciudad como Jefe del Servicio de Hemoterapia del Hospital Bicentenario.

En su faceta cultural, se destaca como escritora, su más reciente publicación fue este año y lleva el nombre de "El Antilenguaje Carcelario", donde refleja su experiencia tras ejercer 20 años la medicina en el ex Unidad Penal Nº2.

Además, ganó el Premio Fray Mocho a la novela inédita en 2014 por "Crónica de héroes y traidores”.