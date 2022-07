La salida del ex Ministro de Economía, Martín Guzmán desató un nuevo frente entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El referente de los movimientos sociales Luis D´Elía opinó sobre los idas y vueltas que se dieron durante todo el fin de semana entre la cúpula del gobierno.

Además, vaticinó que “finalmente va a haber PASO de Alberto contra Cristina y esto nos va a ayudar a ensanchar la base electoral; así que está bueno”.

De la nueva Ministra, Silvina Batakis, D`Elìa opinó que es “una persona con vasta experiencia, de mucha calidad humana, una buena persona y gran compañera”, y agregó que “esto fortalece la relación de Alberto con Scioli porque Silvina es una mujer de Sclioli y esto fortalece la posición del sciolismo en el escenario nacional. Creo que entre la Economía, Agricultura y la Producción en manos del sciolismo es un espacio más que importante para este país”.

En cuanto a la posición de Massa luego de las intensas negociaciones del fin de semana, D' Elía aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados “pedía la Afip, pedía el banco Central y otras cosas que no le dieron y tampoco va a ser Jefe de gabinete. No sé si le pone muy contento el nombramiento de Batakis por ser una persona de Scioli, así que no fue un buen día para Massa”.

Asimismo, destacó que “la renuncia de Guzmán generó un movimiento importante y una situación compleja en lo político. Creo que vamos a estar en piloto automático; la corrida cambiaria que hicieron el miércoles pasado era para impedir que bajara la inflación por cuarto mes consecutivo. Se abortó el golpe, vamos a ver ahora cómo se termina de acomodar, pero el rumbo general es bueno; alta recaudación con un crecimiento del 80%. Creo que controlar la inflación, aumentar la recaudación y consolidar las paritarias libres y fortalecer con el IFE, eso es infalible”.

“Fue muy duro el embate (de Cristina) creo que está muy preocupada por su situación judicial y no me extrañaría que le mande mensajes a la derecha diciéndoles: ‘yo soy capaz de desarrollar el programa de ustedes’ a cambio de alguna señal en este sentido”, expresó Luis D' Elía.

Respecto al perfil de Batakis opinó que “va a ser muy cuidadosa y rigurosa con el cuidado de los dólares. A los sectores productivos no les va a permitir stockear y abortará la especulación financiera. Es una persona con principios morales y políticos muy buenos. Yo espero lo mejor de ella”.

En tanto, resaltó el rol de Estela de Carlotto: “Quiero agradecerle, porque es una mujer de 91 años, postrada, que se tomó el tiempo de forzarlos a dialogar. Las Madres y las Abuelas son un poco la reserva moral de la Nación. La charla fue dura pero fructífera”.

“Las tensiones son normales en todas las fuerzas políticas pero lo importante son los resultados y yo creo que vamos a tener muy buenos resultados para la Argentina”, manifestó el referente de movimientos sociales y aseguró que “se seguirá trabajando en la dura lucha contra el contrabando. 1900 camiones se han incautado en lo que va del año y se han modificado las cartas de exporte; ya no son más de papel, son digitales y nadie las puede truchar”.



EL DURO TUIT DE D' ELÍA CONTRA CRISTINA