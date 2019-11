Luis Luciano aplastó a un desconocido Racing y quedó como único puntero

Un arranque avasallante de Luciano 12-3 fue el primer indicio de lo que sucedería a lo largo del juego. Los locales manejaron el partido con autoridad, desde la jerarquía de Raymundo Legaria y con los hermanos Revello y el cordobés Villarreal sumamente intensos en el goleo. Racing no pudo oponer resistencia, perdió pelotas, no jugó cómodo y defensivamente dio todas las ventajas posibles, por eso no sorprendió que Luciano, con un primer cuarto casi perfecto, se vaya 23-6 al descanso.

Cuando todos esperaban la reacción de la Academia, fue el local el que siguió manejando los tiempos, lastimando en ofensiva y con una brillante respuesta de la banca. Gabriel Fernández y el juvenil Ramírez entraron muy bien al juego y mantuvieron el ritmo del equipo, que con Gaytán intenso en ofensiva y los hermanos Revello ganando siempre, se despegó, puso a Racing sumamente incómodo y llegó holgado al descanso largo, con una ventaja de 48-22 que nadie imaginaba antes del partido.

Con el juego controlado, Luciano no quitó el píe del acelerador, siguió atacando con enorme claridad, altos porcentajes de eficacia (12/24 en triples) y dejó al desnudo todas y cada una de las flaquezas de Racing, que apenas pudo ofrecer algo de resistencia con Novello y Schaff ganando adentro, pero fue solamente eso, un pasaje corto y luego lo mismo de todo el partido, errores por todos lados, jugadores por debajo de su nivel y viéndose claramente superado por un rival que hizo lo que se le antojó.

Al último cuarto entraron 75-37 y recién ahí Luciano aflojó en su ritmo, sabiendo que nada le quitaría la victoria. Racing tuvo orgullo y fue a buscar achicar, Novello, Paz y Schaff tuvieron un pasaje ilimunado, pero del otro lado tampoco Luciano dejó lugar a sorpresas. Con Nahuel Revello como figura excluyente (21 puntos y 15 rebotes), bien acompañado por Gaytán y Villarreal, además del tremendo aporte de Marcos Revello (16 anotaciones), los dirigidos por Mario Rodríguez se quedaron con un triunfo enorme. Un dato importante es que Raymundo Legaria no anotó puntos, pero dio 7 asistencias y fue el conductor de un equipo que mostró su mejor cara, ganó su cuarto partido y dejó de ser una sorpresa.

FICHA

Luis Luciano 92

Legaria 0, I. Villarreal 10, F. Gaytán 20, M. Revello 16, N. Revello 23 (FI) G. Fernpández 11, M. Brasesco 4, N. Ramírez 10. Entrenador: Mario Rodríguez

Racing Club 64