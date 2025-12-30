Luis Scola, leyenda del básquet argentino y actual director ejecutivo del Pallacanestro Varese, fue víctima de una agresión por la espalda en el túnel que conecta la cancha con los vestuarios tras el partido frente a Trapani Shark, correspondiente a la Lega A, la máxima categoría del básquet italiano. El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre y encendió alarmas en el ambiente del deporte europeo.

Según reconstruyó el medio local Varese News, Scola habría recibido una patada cuando se retiraba del estadio, ya fuera del parquet y en una zona restringida solo al personal autorizado. Afortunadamente, el exjugador de la Selección Argentina no sufrió lesiones de gravedad ni necesitó asistencia médica posterior.

Puede interesarte

El episodio tuvo como antecedente un cierre caliente del encuentro. Minutos antes del final, el estadounidense Taze Moore, jugador de Varese, fue sancionado con una falta técnica por festejar de manera efusiva una conversión. En ese contexto, Scola intervino para calmar los ánimos, pero fue empujado por Alessandro Cappelletti, base del Trapani, acción que derivó en la expulsión del jugador local tras la revisión arbitral.

La agresión posterior se produjo ya en los pasillos internos del estadio. Si bien trascendió la hipótesis de que el atacante podría estar vinculado al club local, por el momento no hay confirmación oficial de las autoridades de la competencia.