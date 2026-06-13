Los números de Juventud Unida en el Torneo Apertura asustan: nueve partidos jugados y nueve ganados, con 19 goles a favor y apenas uno en contra. Si a ese puntaje perfecto se le suma la obtención de la Copa Gualeguaychú en el verano, Luka Soto ostenta una estadística brutal de apenas tres goles recibidos en 14 partidos. En una charla con Ahora ElDía, el joven arquero repasó este arranque histórico, las virtudes que lo sostienen y el gran sueño del Torneo Federal Regional Amateur.

Este afianzamiento es el resultado de un proceso de maduración. Tras un 2025 en el que alternó la titularidad en la Primera División local, Luka se adueñó definitivamente del arco albiceleste. Recordando el camino recorrido, el juvenil se sinceró: "De chiquito siempre iba a la cancha y miraba a los arqueros. Deseaba estar ahí. Ahora que me está tocando, siento un orgullo y una alegría enorme por mí mismo. Pensar que siempre lo miraba de afuera y hoy soy yo el que lo está viviendo... Estoy muy feliz y agradecido por la confianza que me dan para salir a jugar".

Esa confianza se forjó el año pasado, conviviendo con arqueros de trayectoria como César Horst y Giovanni Benedetti. Soto no escatima en agradecimientos al hablar de esa etapa de aprendizaje: "Me ayudó bastante entrenar con ellos. Más que nada con Gío, con quien tenía más relación; me ayudó demasiado corrigiéndome y marcándome lo bueno, mostrándome el camino a seguir. 'Xuxa' Horst, con toda su experiencia, también me aconsejaba. Todo eso me sirvió para estar donde estoy hoy y tener el menor margen de error posible".

Crédito: Gol Entra

Esa búsqueda de la perfección dio sus frutos rápidamente, transformándolo en una de las piezas fundamentales del líder. Sin embargo, ante una marca tan imponente de goles en contra, el arquero prefiere repartir los aplausos: "Esos números son mérito del grupo y de los defensores, habla muy bien de cómo estamos. Yo siempre me tuve fe. Estuve cerca de completar un récord en el club de siete u ocho partidos seguidos con el arco en cero, pero más allá de eso, este inicio nos sorprendió a todos. Me afiancé rápido y espero seguir así por mucho tiempo".

Para lograr esa rápida adaptación, Soto explota sus mejores condiciones físicas y técnicas. Sin tener el biotipo de la media de la posición, compensa con velocidad de piernas y lectura del juego admirables. "Creo que los reflejos son mi principal virtud", se autodefinió, sumando una faceta clave para el fútbol moderno: "Con el juego con los pies ahora me estoy soltando y animando más; cada vez me siento más cómodo".

Esa evolución individual encaja en un Juventud Unida sólido en todas sus líneas y con una preparación física superior. Al generarle pocas situaciones de peligro, el puesto le requiere una fortaleza mental especial: "Que te lleguen poco y poder responder cuando te necesitan es una satisfacción enorme. Hay que estar concentrado los 90 minutos y preparado para saber cómo y cuándo actuar".

Esa concentración fue vital para sostener la ventaja en un torneo exigente, donde todos los perseguidores se prepararon especialmente para intentar bajar al puntero. Al analizar a los rivales que buscaban prenderse en la pelea, Soto demostró tener los pies sobre la tierra: "A Juventud Urdinarrain lo veo bastante bien. Es admirable cómo vienen después de haber salido campeones de la Copa Entre Ríos; muchos pensaban que se iban a quedar, pero están ahí arriba. Deportivo Urdinarrain y Central Entrerriano creo que van a ser los otros que van a estar peleando firmes".

Crédito: Gol Entra.

Para revalidar esa condición de líder ante la presión de esos rivales, el Decano se apoyó en una identidad de juego muy marcada y en un gran despliegue físico. "Nos gusta tener la posesión de la pelota, tocar y pasar, mostramos un fútbol dinámico", analizó el uno, al tiempo que destacó el trabajo invisible del cuerpo técnico: "En lo físico, el profe se puso el equipo al hombro con el tema de las cargas; por suerte no tuvimos lesionados ni jugadores pidiendo el cambio a los 30 minutos. Eso habla excelente de su trabajo".

Mientras Juventud camina a paso firme hacia la ruptura de varias marcas históricas, su guardameta prefiere enfocarse puramente en el juego. "La verdad que no estoy pendiente de las estadísticas. Me enteré aquella vez de que estaba por alcanzar un récord porque me lo contó el preparador físico saliendo del vestuario", confesó. "Intento enfocarme en lo mío. Si se superan récords, perfecto, pero mi motor es seguir entrenando y mejorar día a día para cumplir mis sueños en el fútbol".

Esos deseos tienen un horizonte claro en lo que resta del año, con el Regional Amateur como gran objetivo institucional. Aunque el cuerpo técnico ya le dio su respaldo, Luka prefirió priorizar el bien colectivo: "Tuve charlas con ellos y me dieron su visto bueno. En lo personal, quiero ganar todo lo que juguemos, pero voy paso a paso. Mi primer gran objetivo es consolidarme y ganarme un lugar entre los 18 convocados para el Regional. Si me toca entrar a la cancha sería fabuloso, pero si no, sabré acompañar y apoyar desde el lugar que me toque", concluyó.