En el marco de la cumbre de la Unión Africana (UE), que se desarrolla en en Adís Abeba, la capital de Etiopía, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, brindó una conferencia de prensa en la cual acusó a Israel de cometer un "genocidio" de civiles palestinos en la Franja de Gaza.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", dejó en claro el mandatario, que también agregó "no es una guerra de soldados contra soldados", sino que "es una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños". En ese sentido, remarcó que "lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos".

Y, finalmente, concluyó declarando que "no habrá solución militar a este conflicto. Ha llegado el momento de la política y la diplomacia", y que "la solución a esta crisis sólo será duradera si avanzamos rápidamente hacia la creación de un Estado palestino libre y soberano".

Desde el inicio del conflicto, que ocurrió el 7 de octubre de 2023 a raíz de un ataque de Hamas en territorio israelí contra civiles, dejando 1.200 personas muertas y 240 secuestradas, de las cuales 130 siguen retenidas, la organización islamista informó que casi 29.000 palestinos han muerto y más de 68.000 han resultado heridos en bombardeos israelíes y combates.

En respuesta a estos dichos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que son "vergonzosos y graves" y dijo que eran una "trivialización del Holocausto". También convocó al embajador de Brasil y la Cancillería para una reunión que se llevará adelante el martes.



