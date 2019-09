Lula: "Es impresionante cómo, en tan poco tiempo, Macri logró destruir la Argentina"

El ex presidente de Brasil, que está detenido desde el año pasado, acusado de recibir un soborno, hizo varias alusiones a la Argentina y le ofreció un consejo a Alberto Fernández para un eventual gobierno. En el reportaje, que fue realizado por la candidata a vicejefa de Gobierno, Gisela Marziotta, y por el coordinador de equipos de Alberto F, Nicolás Trotta, Lula advirtió que las causas judiciales en su contra son parte de un uso político de la justicia, que tuvo el objetivo de impedirle ser candidato. Y comparó esa situación con la de Cristina Kirchner.

“Hicieron uso de la justicia para hacer política y el principal objetivo era impedir que Lula volviera a ser presidente de la República de este país. Y que el PT ya no pueda ganar más las elecciones. Es eso, el mismo odio que ellos tenían a Kirchner y que tenían a Cristina”, explicó.

“El pueblo argentino, durante mucho tiempo, fue inducido por los medios de comunicación a odiar a Cristina, a odiar a Kirchner, a odiar a la democracia. Acá fue lo mismo. La negación de la política fue transmitida 24 horas por los medios”, indicó. En ese sentido, Lula se refirió al Lawfare, al que también alude la ex presidenta Cristina Kirchner: “Porque ahora en un golpe militar no se necesita más matar, no hay q ser más militar. Según el Lawfare se utiliza la justicia y la prensa. Moro construyó un pacto con la prensa. La prensa condena antes que la justicia. Presenten una denuncia verídica contra mí”, pidió.

“El pueblo argentino ya vivió la experiencia de un gobierno de Kirchner y de Cristina y vivió la experiencia de Macri. Es impresionante cómo, en tan poco tiempo, Macri logró destruir a la Argentina. Impresionante", sostuvo.