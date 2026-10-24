El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro debatieron el viernes por la noche sobre economía, seguridad, gasto público e infraestructura durante el segundo debate televisivo antes del balotaje del domingo, en una campaña que llega a la votación con un empate en los sondeos.

El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro responsabilizó al jefe de Estado por el crecimiento del crimen organizado, el endeudamiento de las familias y el costo de vida. Por otra parte, cuestionó el aumento del salario mínimo y la carga impositiva.

“No sirve de nada, Lula, dar con una mano y sacar con los nueve dedos”, afirmó Bolsonaro, con una referencia al dedo que el presidente perdió en un accidente cuando trabajaba como obrero metalúrgico. Lula respondió: “No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’”, en alusión a los señalamientos sobre presuntos vínculos de su adversario con grupos paramilitares de Río de Janeiro.

Bolsonaro pidió disculpas, aunque trasladó el debate a la seguridad: “¿Tú pedirás disculpas al pueblo brasileño que sufre con la inseguridad?”. Además, resaltó que “lo ideal” es que no exista límites de edad de responsabilidad para que, quien cometa una violación, “pague” por los crímenes.

El presidente puso en duda la experiencia de su competidor y su conocimiento del país. “No conoce Brasil”, lanzó Lula.

El legislador buscó presentarse como una opción de cambio y sostuvo que pretende sumar al país a la corriente conservadora de América Latina. “Yo sé cómo administrar Brasil, yo sé que Brasil eligió el cambio”, afirmó.

Lula invitó en varias ocasiones al público a “googlear” las afirmaciones de Bolsonaro. El senador replicó: “¿Quién gobierna Brasil, tú o Google?”.

El intercambio de opiniones incluyó referencias al presidente argentino, Javier Milei, cuando Lula preguntó a su rival por su promesa de aplicar una “motosierra” al gasto público. Bolsonaro respondió: “Tendré el mismo trabajo aquí (que Milei en Argentina) porque estás dejando el país quebrado” con la campaña. “¿No tienes vergüenza?”, agregó.