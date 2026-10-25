Por segunda vez en octubre, más de 158 millones de brasileños irán este domingo a las urnas para definir si Flávio Bolsonaro, clasificado primero en la elección regular del pasado domingo 4, reemplazará a Luiz Inácio Lula da Silva en la Presidencia de Brasil o si logrará su continuidad.

La contienda electoral definitiva aparece apasionante con los candidatos igualados prácticamente en las encuestas, después de que Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta por 47% a 45% y un fuerte peso del voto nulo, que quedó en un tercer lugar entre 13 postulantes.

Tercero fue Augusto Cury; cuarto, Renan Santos; y quinto, Ronaldo Caiao, quienes en conjunto se llevaron casi un 9% de las voluntades: de ese caudal de primera vuelta, de los votantes en blanco y nulo, así como de quienes no asistieron a las urnas, podría salir una diferencia que beneficiara a uno u otro candidato de esta batalla electoral final.

Más de 2,1 millones de personas viven en las favelas del estado de Río de Janeiro y constituyen, para muchos candidatos, un electorado al que hay que seducir, pero también tiene peso el voto religioso, campo en el que Bolsonaro saca ventajas.

Lula es uno de los pocos mandatarios de izquierda que quedan en Sudamérica, mientras que Flávio Bolsonaro pertenece a la pujante derecha en la región, alineado con los actuales gobiernos de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, todos simpatizantes a su vez de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

La política exterior no jugó un papel importante en la campaña previa a la primera elección de octubre, pese a que esta elección decidirá si Brasil se acerca o no a los Estados Unidos de Trump y a que el mandatario norteamericano nunca ocultó su preferencia por Bolsonaro, aunque en un tono más suave que el expresado por el presidente argentino, Javier Milei.

Washington busca la hegemonía económica y militar en Sudamérica a través de la iniciativa Escudo de las Américas, centrada en la lucha contra el crimen organizado.

Incluso en julio, el republicano impuso sanciones a un juez que declaró a Bolsonaro culpable de intento de golpe de Estado y lo condenó a 27 años de prisión; Washington solo levantó las sanciones tras negociar con Lula.

Flávio, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, prometió que indultará a su padre el día de su asunción, 5 de enero de 2027, si resulta reelecto. Y el caudal que obtuvo en ambas cámaras del Congreso aparecía como “viento de cola” para que no encuentre obstáculos en su propósito.

El partido Liberal de Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta en la elección de Brasil, se quedó con 28 de las 81 bancas del Senado y 121 de las 513 en Diputados.

En el Senado, nueve de los actuales senadores del Partido Liberal tienen mandato hasta 2030 y en Diputados sumará 24 representantes respecto de los elegidos en 2022, de acuerdo con los cómputos de la elección.

Lula es un defensor del multilateralismo y desea que Brasil dialogue y comercie con todos; China, rival de los Estados Unidos en varios aspectos, fue durante mucho tiempo el socio comercial más importante del gigante sudamericano.

Los observadores atisban que Bolsonaro, de 45 años, se mostraría más dispuesto a ceder ante Trump, y recuerdan que Jair Bolsonaro ya hizo concesiones importantes durante su mandato, entre 2019 y 2023.

Por ejemplo, Brasil renunció a su estatus de “país en desarrollo” en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio a cambio de una simple promesa de que Estados Unidos apoyaría la candidatura brasileña para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Trump también afirmó que consideraba otorgar a Brasil “privilegios” de la OTAN, pero ninguna de esas promesas se concretó.

Para la elección de este domingo, la Justicia electoral de Brasil se fijó especialmente en garantizar el denominado voto indígena y en otros países, tiene peso el número de votos que lleguen desde la Argentina, donde reside una importante comunidad que expresará otra vez su voluntad en las urnas.

Los candidatos debatieron dos veces antes de la elección definitiva y en ese escenario, Bolsonaro levantó el dedo acusador mientras que Lula demostró que sus habilidades discursivas están intactas a pesar de su veteranía avanzada.

En el tramo final de la campaña, los equipos de campaña de ambos maniobraron con intentos de anular la candidatura del oponente, aunque sin mayores resultados que haya anunciado la Justicia.