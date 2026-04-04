La adolescente Luna Flores, oriunda de Gualeguay, necesita ayuda económica para acceder a un tratamiento en Uruguay, luego de haber sido diagnosticada en 2024 con linfoma no Hodgkin tipo B, primario mediastinal.

Según se difundió en una campaña solidaria impulsada por su familia, la adolescente de 15 años debe afrontar un procedimiento cuyo costo asciende a 140 mil dólares, una cifra que hoy resulta imposible de cubrir por sus propios medios.

La mamá de Luna, Romina Paredes, es docente y encabeza una campaña solidaria con el objetivo de reunir el dinero necesario para que su hija pueda iniciar el tratamiento. En la publicación, remarcan que cada aporte, por pequeño que sea, puede hacer la diferencia.

En otro video difundido en redes sociales este viernes, Romina indicó que: “Gracias a la colaboración de la gente, hemos conseguido hasta hoy $49.000.000 por lo que no llegamos a viajar hoy y el turno fue reprogramado para el próximo viernes, dese ya agradecemos toda la ayuda que nos puedan brindar”.

Cómo colaborar con Luna Flores

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta:

Titular: Paredes, Romina Mabel

CUIL: 27-27378346-1

Cuenta: CC $ 021004645185

CBU: 3860021805000046451854

Alias: MICRO.MUSICO.URNA