El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por las bajas temperaturas y el cielo parcialmente nublado en la ciudad. Se sentirá el rigor del invierno con mínimas que rozarán los valores del congelamiento, aunque no se prevén lluvias para los próximos días.

Gualeguaychú se prepara para afrontar el inicio de la semana laboral bajo condiciones meteorológicas típicamente invernales. Quienes deban salir temprano de sus hogares deberán reforzar el abrigo, ya que se anticipa una mañana con heladas y una sensación térmica rigurosa.

Durante las primeras horas del lunes, el termómetro registrará las marcas más bajas del día, con una temperatura mínima que se ubicará entre los 2°C y los 4°C. El cielo se presentará mayormente despejado a parcialmente nublado, con vientos leves soplando de manera predominante desde el sector sur y el sudoeste, aportando aire seco pero muy frío a la región.

Con el correr de las horas y gracias a la presencia del sol, el ambiente se tornará un poco más agradable hacia la tarde, aunque sin abandonar los parámetros de frío moderado.

La evolución del tiempo para el resto de la jornada presentará las siguientes características:

La temperatura máxima estimada alcanzará apenas los 13°C o 14°C en horas de la siesta.

El cielo lucirá una nubosidad variable, alternando momentos de sol con bancos de nubes altas.

La humedad se mantendrá en niveles medios, lo que aleja cualquier probabilidad de precipitaciones.

Hacia la noche, el viento calmará su intensidad y el termómetro volverá a descender rápidamente por debajo de los 7°C.