Tras una breve lluvia en la mañana del domingo, el tiempo mejoró y el lunes amaneció con el cielo completamente despejado. Las temperaturas mínimas rondaron los 4 grados en las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas previstas para el resto de la jornada no superarán los 14.



No se esperan lluvias en toda la semana, pero sí que las térmicas desciendan aún un poco más. Para mañana se espera que la mínima se sitúe en torno a los 3 grados y que la máxima no pase de los 12. Para el fin de semana próximo, se considera la posibilidad de registrar temperaturas que rocen los 0 grados.



La excepción a esta semana de marcado frío en la ciudad será el día jueves 27, en el cual las mínimas previstas estarán rondando los 8 grados y las máximas llegarían a los 18.