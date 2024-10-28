El buen tiempo continúa en la ciudad de Gualeguaychú tras un fin de semana con condiciones primaverales. La mañana de este lunes comenzó con el cielo completamente despejado y temperaturas en torno a los 20 grados, y se espera que por la tarde alcance una máxima de 27.



Si bien el día de hoy ya se presenta un tanto caluroso, los indicadores meteorológicos anuncian una semana con temperaturas aún más elevadas. Para mañana martes, se espera que las térmicas alcancen los 32 grados y que continúen en torno a estos valores los días siguientes. El pico llegaría con 33 grados el viernes, día en que el tiempo presentaría una gradual desmejora y daría paso a lluvias y tormentas hacía el fin de semana.



