Durante esta jornada, la temperatura se mantendrá elevada para las provincias del norte del país, con viento soplando del sector norte, lo que continuará aportando aire cálido en toda la región, con marcas máximas que destacarán registros entre 27°C, 29°C, hasta 32°C en algunos casos.



Mientras tanto, en el centro del país, incluyendo a Entre Ríos, el aire será templado, con registros térmicos que podrían rondar los 25 grados durante la tarde. En nuestra provincia, seguirá el alto porcentual de la humedad, con posibilidad de chaparrones y lluvias aisladas, por lo que el sol volverá a estar ausente durante gran parte de la jornada.

Para el martes está previsto el mayor porcentaje de probabilidad de que se produzcan tormentas aisladas, sobre todo en el transcurso de la madrugada y de la mañana, por que las temperaturas serían algo inferiores a las de hoy: no superarían los 20 grados.



La rotación del viento al sur y sudeste hará que desciendan las marcas en los termómetro, aunque “el aire frío no tendría “la contundencia” de la ola polar de semanas anteriores, por lo que los registros térmicos descenderían aunque no de manera brusca, ratificó en Elonce el meteorólogo. Alejandro Gómez.



A partir del miércoles, las mínimas estarían entre los 5 y 8 grados. Mientras empezaría a notarse algo más la presencia del sol, las máximas oscilarían de 16 a 18 grados.

El jueves sería el día con más sol y menor humedad en Entre Ríos, con registros térmicos máximos de unos 17 grados.



El viernes seguiría fresco, pero el sábado comenzaría un notorio ascenso de las temperaturas, por lo que el fin de semana próximo podría notarse en nuestra zona el “veranito de San Juan”.