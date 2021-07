Lussich reveló que hay una "arrepentida" de MasterChef Celebrity: "Nos dijo..."

“No sé si no quiere dar notas pero dice “¡Masterchef, no! ¡Vade retro!”, dijo Rodrigo Lussich, en la previa, antes de revelar que “la arrepentida” no era otra que O´Donnell. “Yo la veía en la final con Alex Caniggia. Lo visualicé pero no pasó porque Alex se fue. Quedó entre los seis mejores, pero lo cierto es que acá tenemos a una participante que llegó con todas las loas porque Santiago del Moro la impuso porque se enteró de que le gustaba la cocina y el programa”, agregó el conductor.

“Recordamos también que habría descubierto a la Gunda copiándose una receta con el celular en el baño, pero ella me llamó para decirme que no. Estaba muy metida en el reality al punto de que iba a hacer un libro, pero no lo va a hacer y nosotros le pedimos que venga al programa a hablar de Masterchef”, agregó Lussich, que pidió que la producción ponga al aire el mensaje de rechazo que recibieron de la periodista.

"ESTABA MUY METIDA EN EL REALITY AL PUNTO DE QUE IBA A HACER UN LIBRO, PERO NO LO VA A HACER Y NOSOTROS LE PEDIMOS QUE VENGA AL PROGRAMA A HABLAR DE MASTERCHEF PERO NO QUISO”

“Te agradezco mucho, pero no. Mirá, para mí MasterChef terminó y terminó, no quiero seguir haciendo nada alrededor de eso. Gracias”, se escucha decir a María O´Donnel en el mensaje. “Soltó las ollas. ¿Yo estoy loco o ella quiso ir? Jorge Lanata dijo que quería ir para obtener más popularidad, lo cual es lícito, pero tampoco al punto de que te invitamos a hablar y decís ‘¡Suéltame pasado!’. Entonces, nosotros decimos ‘está arrepentida’”, cerró Rodrigo Lussich.