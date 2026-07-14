Argentina afronta en estos momentos su último entrenamiento antes del duelo contra Inglaterra por las semifinales del Mundial. Antes del inicio de la actividad en el campo, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel atendieron a la prensa en la zona mixta.

El mediocampista del Liverpool recordó la gesta de la Albiceleste contra Inglaterra en el Mundial 86 y planteó: “Inspirarse sobre lo que hizo Diego (Maradona) es complicado. Llevar a cabo las cosas que él hacía en una cancha es prácticamente imposible. Quizás solo Leo (Messi) puede hacerlo. En redes aparecen ciertas cosas. En estos días, no sé si fue casualidad o no, pero empiezan a aparecer algunos videos del Diego, el partido en el 86 y demás cosas que a uno lo ayudan, intenta verlas y recordarlas. Desde ese lado, sí obviamente que Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá que podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron en el 86″.

El actual jugador del Inter Miami, por su lado, repitió el mensaje que dejó el entrenador Lionel Scaloni antes del juego con el combinado inglés: “El mensaje (del DT) es el mismo puertas para afuera y para adentro. Es un partido de fútbol único, porque es una semifinal contra Inglaterra. Pero es eso, es un partido de fútbol. Esperemos que venga la gentea disfrutar del espectáculo y que los argentinos cuando termine el partido estén muy felices”.

En la práctica de ayer, Scaloni probó a Nicolás Otamendi junto a Cristian Romero y Lisandro Martínez, la pareja de centrales que se mantuvo como base del fondo. En ese esquema seguiría Nicolás Tagliafico por la banda izquierda. El otro lateral todavía no está definido y la disputa es entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, con una alternativa adicional: el ingreso de Nicolás González como lateral-volante.

La otra prueba del entrenador fue un mediocampo con Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Esa variante deja afuera a Rodrigo De Paul, que podría salir para permitir el ingreso de Otamendi en una formación 3-5-2 con dos laterales-volantes. Si el técnico opta por un 4-4-2, aparecen otras opciones para la mitad de la cancha: Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. Si en cambio sostiene el esquema del último partido ante Suiza, De Paul disputaría su lugar con el ex volante de River y con el hijo del Cholo.

Por la tarde, alrededor de las 20hs, Lionel Scaloni protagonizará la protocolar conferencia de prensa.