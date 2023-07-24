Macarena Ayelén Ortiz, de 26 años fue declarada culpable del homicidio de Tahiel Moussou, su hijo de 2 años y 11 meses. El niño llegó al Hospital en manos de su asesina, y los médicos no pudieron revertir una situación que ya era terminal.

Macarena Ortiz fue considerada responsable del homicidio de su hijo Tahiel. El jurado popular había declarado culpable a la mujer y hoy la Jueza dio el veredicto final.

El crimen ocurrió en mayo de 2022 en Gualeguaychú.

El jurado popular, luego de escuchar a todas las partes y a los peritos declaró culpable a Mararena Ortiz de 26 años.

Las partes presentaron ante los 12 miembros del jurado popular y la jueza técnica Alicia Vivian sus argumentos finales y los ciudadanos definieron la culpabilidad.

Lisandro Beherán fue el representante de la Fiscalía. Él fue el encargado de enumerar las pruebas recolectadas en las pericias y las declaraciones de testigos. Beherán aseguró que Macarena Ortíz es responsable del homicidio de su hijo, agravado por el vínculo y también por el grado de "indefensión" de la víctima, es decir, con alevosía. Con este panorama pidió que la mujer reciba la pena de prisión perpetua.

Por otra parte, el defensor oficial Pablo Ledesma sostuvo que "no hay elementos probatorios", por lo que solicitó la absolución.

Estas dos versiones fueron expuestas en el juicio, donde la Fiscalía sostuvo que Macarena fue la responsable del delito de homicidio, junto a su pareja Luis Alfredo “Pato” Ferreyra, quien se suicidó al poco tiempo de ser detenido, mientras que la defensa planteó el escenario de una mujer inocente y víctima de violencia de género.

Recordemos que Tahiel Moussou fue trasladado el 2 de mayo de 2022 por su madre y su padrastro a la Guardia del Hospital Centenario. El menor llegó sin vida y con signos evidentes de violencia intrafamiliar. Según la autopsia, el cuerpo del menor presentaba lesiones agudas, recientes y antiguas en todas partes del cuerpo. Además, se indicó que el niño falleció asfixiado luego de que el contenido gástrico se le fuera a la parte respiratoria tras perder el conocimiento.