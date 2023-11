La paliza electoral que sufrió Juntos por el Cambio en las elecciones generales abrió una interna feroz dentro del espacio. Mauricio Macri y Patricia Bullrich no demoraron ni un día en manifestar su apoyo a la candidatura de Javier Milei y ésto desató críticas feroces en el resto del espacio. Los radicales, el GEN, la Coalición Cívica y hasta una gran parte del PRO cuestionaron la decisión de Macri. Uno de los más duros con el ex Presidente fue el actual Gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo, Gerardo Morales, quien aseguró que “Macri está fuera de la coalición, me dan vergüenza ajena".

Anoche llegó la respuesta de Mauricio Macri, quien en un programa en el canal LN+ aseguró que es “malo para Juntos por el cambio que Morales sea el presidente del radicalismo” y sostuvo que “desde Gualeguaychú quiso asociarse con Massa”.