Macri en Concepción del Uruguay: prometió que ahora viene "el alivio en el bolsillo a fin de mes"

"Me llena de emoción que me digan que no van a aflojar. Sé que este último año ha sido difícil. Nunca he dejado de recorrer el país y lo he visto. Sé que la clase media ha sido la que ha puesto el mayor esfuerzo. Lo entendí. El esfuerzo que hicimos no fue en vano. Ahora estamos mejor parados para crecer", comenzó Macri su discurso.

macri en entre rios.jpg Stella Zelada

Acompañaron al Presidente sobre el escenario el senador del PRO Alfredo de Angeli –quien además también dio un discurso–, el diputado nacional de Cambiemos Atilio Benedetti y el Ministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio, entre otros dirigentes nacionales y referentes de Juntos por el Cambio en Entre Ríos.

El jefe de Estado insistió con su estrategia de campaña: "Si la queremos dar vuelta tenemos que transmitirle nuestra convicción a cada amigo, a cada familiar, a cada compañero de trabajo; y decirles que tres años y medio es poco tiempo para dar vuelta una historia de errores que lleva décadas y que se agravó con el gobierno anterior. También hay que cuidar el voto, fiscalizar y defender nuestras ideas en las redes".

Por la tarde, cerca de las 18, habrá otra movilización en la localidad de La Paz.