Macri declara ante la justicia por el espionaje a familiares del ARA San Juan

El exmandatario está citado en el juzgado federal de primera instancia de Dolores, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

A las 10.30, Macri llegó a la sede de la Municipalidad de Dolores, donde mantuvo una reunión con dirigentes del PRO, como Jorge Macri y el jefe comunal, Luis María Camilo Etchevarren.

A dos cuadras del juzgado, en la Plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrolló desde de las 11 un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC), en donde se hicieron presentes Patricia Bullrich, Hernán Lombardi y Fernando Iglesias.

Un rato antes del mediodía, el ex presidente brindó un discurso ante un grupo de militantes que fue a acompañarlo.

"Este día me transporta a esa tarde del 7 de diciembre, donde nos despedimos, pero me comprometí a estar siempre con ustedes. Están acá por que vienen a defender su futuro, vamos a luchar por tener una vida mejor, Hay que viviendo con una cultura del poder sana, más transparente, más sana, no como hoy una cultura del poder oscura, tan perversa que usa una tragedia para dañar”, comenzó afirmando Macri.

“Estoy acá porque siempre damos la cara, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras intenciones. Sabemos que si ellos creen que estos dos años de agresiones, esa obsesión permanente de mi persona, si creen que con eso van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Argentina tiene futuro, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y el 14 vamos a ratificarlo”, completó.