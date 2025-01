El expresidente Mauricio Macri ya definió el “equipo de trabajo” del PRO para negociar con Javier Milei un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de este año. Se trata, según lo anunció hoy, de Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez.

“Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita”, expresó el exmandatario a través de las redes sociales.

Con este movimiento, a menos de 24 horas de las declaraciones de Milei en la que lo invita a “ir juntos en todo el país y arrasar con el kirchnerismo”, Macri le cede la iniciativa el líder libertario para avanzar o no en un esquema de alianza para los comicios legislativos de este año.

De los cinco dirigentes elegidos, Ritondo y Lospennato son quienes tienen más relación con funcionarios libertarios. Es más, ayer, en el reportaje que le concedió al periodista Luis Majul, el propio Milei elogió el trabajo de la diputada nacional y señaló que trabajan “en conjunto” en un nuevo proyecto de Ficha Limpia que podria tratarse en sesiones extraordinarias.

Del jefe de la bancada PRO en la Cámara Baja, en tanto, destacó las negociaciones para acompañar las propuestas enviadas por el Ejecutivo en su primer año de gestión. “El Congreso funciona aceitado, tiene grandes legisladores de (lo que era) Juntos por el Cambio, como Cristian Ritondo y el Colo (Diego) Santilli”, indicó.

El Presidente, en el mencionado reportaje, fue enfático sobre su relación con Macri y el PRO. "Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal...”, planteó en referencia a las diferencias que pueden existir incluso siendo aliados. “Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo”, remarcó.

"Estoy seguro de que podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones", replicó Macri.

“Mauricio preferiría no ser candidato”

En este contexto, y puertas adentro en el PRO, el diputado nacional y presidente de la Asamblea del partido, Martín Yeza, dejó abierta la posibilidad de que Mauricio Macri reflexione sobre una candidatura propia, mientras sigue latente la tensión con el Gobierno por una posible alianza electoral.

El ex intendente de Pinamar, un hombre de la confianza de Macri, confirmó que el fundador del PRO no parece inclinado a postularse, pero admitió que hay crece los reclamos internos dentro del partido amarillo para que el expresidente evalúe dicha opción.

“Mauricio no querría ser candidato, si es una decisión personal, no lo prefiere. Preferiría no ser candidato. Pero cada vez más es la gente de nuestro espacio que cree que al menos Mauricio debería considerarlo”, señaló Yeza, en declaraciones a radio El Destape. Sin embargo, aclaró que el exmandatario evaluará el tema, de acuerdo al momento político. “Mauricio es una persona que reflexiona, no es caprichoso”, aseguró.

El legislador nacional aclaró que no ha discutido personalmente el tema con Macri, pero deslizó que este tipo de planteos internos "son cosas a las que le debe asignar un porcentaje de su reflexión”.