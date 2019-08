Macri eufórico, a los gritos y entre lágrimas: "¡No se inunda más, carajo!"

En un acto realizado junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y los principales aspirantes a puestos legislativos por el distrito, el presidente recordó las inundaciones en Juan B. Justo: "Me acuerdo de la primera lluvia, la gente circulaba en botes. Me llevaron a una conferencia de prensa y los periodistas me preguntaron qué iba a pasar. Les dije que las obras no se iban a hacer de un año para otro. Luego, les prometí que en cuatro años iban a estar terminadas. As{i fué. Le dijimos basta a las inundaciones".

Totalmente eufórico, continuó: "¡No se inunda más! ¡No se inunda más, carajo!. Tras arengar, se le llenaron los ojos de lágrimas, mantuvo el silencio por varios segundos, recuperó el aliento y siguió: "Perdón. Sorry por el 'carajo'. Me pasé un poquito".

Al concluir, mencionó que "lo importante es entender que hay que pensar en el mediano y largo plazo", y pidió no tomar "atajos ridículos y autodestructivos que durante décadas nos llevaron al mismo lugar". Agregó: "No volvemos al pasado porque la Argentina del futuro es la que queremos, porque no hay futuro en el pasado".