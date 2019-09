Macri lo llamó a Lavagna por una consulta y la respuesta dejó atónito al Presidente

Según Lavagna, el Presidente no sabía que sus ministros no habían hecho "circular" la iniciativa entre los referentes de la oposición.

"Al rato lo llamé y le dije: 'Mirá, no hay ningún proyecto circulando'. No había llegado, nadie conocía el proyecto", relató Lavagna en diálogo con Debo Decir, que se emite por América TV.

"Él quedó muy asombrado", dijo Lavagna y agregó: "A la media hora, hubo una comunicación con el ministro de Economía y demás, y el proyecto empezó a circular".

"Es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él era: 'No me ayudan a que avance', pero si el proyecto no está ni siquiera circulando...".

Para Lavagna, el presidente Macri ya perdió. E insistió en que Consenso Federal podría ganar un eventual ballottage frente al kirchnerismo. "Su última negación fue la de las PASO. Lo que no hicieron en cuatro años, no lo van a hacer en lo que queda a las elecciones", señaló.

Para el candidato a presidente, el Gobierno hizo "un desastre". En línea con esto, habló de la actualidad del país, y dijo que, desde lo económico, la situación es menos compleja que la del 2001 "a pesar de que para la cotidianidad de los argentinos es una cosa muy dura". Y resaltó que, "desde lo político, es mucho peor" por la falta de diálogo.

Entonces, el economista resaltó que "es imprescindible llamar a un gobierno de unidad nacional" y, en ese contexto, proyectó que si él llegara a ganar la presidencia convocaría a integrantes del macrismo y del kirchnerismo a que formen parte de su equipo.

"A mi no me gusta elegir entre el bombo, que es el populismo, y la patria financiera, que nos deja un daño tremendo y una deuda muy importante", sostuvo.

Además, Lavagna recordó el período en el que fue ministro de Economía, y contó que se vinculó poco con Alberto Fernández. "Mi relación era directa y casi excluyente con Néstor", comentó.