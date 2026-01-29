INCENDIOS EN LA PATAGONIA
Macri respaldó el pedido de los gobernadores de declarar la Ley de Emergencia
El expresidente y actual referente del PRO alertó que la situación produjo la pérdida de más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural por lo que exige al Gobierno nacional que incluya en el temario de las sesiones de extraordinarias la norma solicitada.
A falta de días para que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, los gobernadores del sur del país se unieron para exigir a los legisladores la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea.
A este pedido se sumó el expresidente y actual referente del PRO, Mauricio Macri. “En estos incendios ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural. La región se encuentra en una condición climática crítica, con la sequía más prolongada desde 1965”, advirtió.
Por lo que el exmandatario indicó que esta problemática requiere “más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”. Cabe recordar que para que haya tratamiento y posterior sanción, el Ejecutivo deberá incluirlo en el temario.