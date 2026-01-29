A falta de días para que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, los gobernadores del sur del país se unieron para exigir a los legisladores la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea.

A este pedido se sumó el expresidente y actual referente del PRO, Mauricio Macri. “En estos incendios ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural. La región se encuentra en una condición climática crítica, con la sequía más prolongada desde 1965”, advirtió.

Apoyo el pedido de @NachoTorresCH y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional. En estos incendios ya se perdieron más de 230.000… https://t.co/WkN0gKnN3G — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 28, 2026

Por lo que el exmandatario indicó que esta problemática requiere “más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”. Cabe recordar que para que haya tratamiento y posterior sanción, el Ejecutivo deberá incluirlo en el temario.