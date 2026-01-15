La Asociación Madres Cuidadoras vende un bono contribución de $10.000 para desarrollar actividades educativas y de entretenimiento para niños y niñas durante el mes de febrero.

Al respecto, Olga Isola, miembro de la Asociación, contó a Ahora Cero Radio sobre la iniciativa.

“Estamos vendiendo un bono, y el primer premio es una moto 110c 0Km, que se rifa en febrero, son dos números por $10.000. Con eso queremos solventar el verano, porque ahora la colonia de vacaciones termina durante los primeros días de febrero y queremos ver qué podemos hacer para las infancias lo que resta del mes”, explicó.

Además, resaltó el rol de los socios para sostener su actividad en el barrio Eva Perón y manifestó que cualquier persona interesada en contribuir puede ponerse en contacto con la Asociación a través de sus perfiles en Facebook e Instagram.

Isola manifestó preocupada el avance de la droga en el barrio y su naturalización. En este marco, mantener a los más chicos alejados de la calle y contenidos adquiere un relevancia urgente.