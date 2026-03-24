A 50 años del último golpe de Estado en el país, Gualeguaychú volverá a marchar este martes 24 de marzo con las banderas en alto de Memoria, Verdad y Justicia. Las Madres de Plaza de Mayo de la ciudad invitan a toda la comunidad a participar de la marcha central, que comenzará a las 18:30 horas.

La concentración será en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora, desde donde la columna avanzará hasta Plaza San Martín. Una vez en la plaza, se leerá un documento elaborado por las Madres —con adhesión de numerosas organizaciones sindicales, sociales y políticas de la ciudad— y se desarrollará un festival artístico con actuaciones de músicos y jóvenes de la comunidad.

Desde la organización remarcaron que la convocatoria es propia e independiente: "La actividad está organizada plenamente por Madres". Y anticiparon una respuesta masiva: "Pensamos que este año, frente a todas las adversidades que hay en el país, la convocatoria va a ser multitudinaria, porque hay mucha necesidad de expresarse y de estar en la calle".

A lo largo del recorrido se realizarán pequeñas paradas con intervenciones artísticas y como cada año los familiares portarán los carteles con los rostros de las 37 personas desaparecidas de la ciudad. La consigna central de la jornada será "Son 30.000. Nunca más".

"La memoria no es un asunto del pasado, sino una práctica del presente. Recordar a los 37 desaparecidos de esta ciudad es también una forma de decir qué sociedad queremos ser", señalaron desde Madres.

En los días previos se multiplicaron las iniciativas para sostener el reclamo. Entre ellas, la campaña "Florecerán pañuelos", impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo, que en Gualeguaychú se concretó en Plaza San Martín con la repintura de baldosas intervenidas años atrás. El domingo, cerca de 40 embarcaciones realizaron además una emotiva caravana náutica por el río Gualeguaychú.

La Semana de la Memoria culminará el jueves 26 de marzo, a las 19:30, con una charla-debate a cargo de Carlos Skliar en el salón de actos de la Enova, Gervasio Méndez 676, con acceso gratuito.