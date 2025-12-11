HOMENAJE A LOS DESAPARECIDOS
Madres de Plaza de Mayo realizó un emotivo acto en la ciudad por el Día de los Derechos Humanos
En una jornada de memoria y reivindicación, Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú y organizaciones sociales realizaron un acto en plaza San Martín por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se repintaron los pañuelos históricos y se presentó una nueva placa con los nombres completos de las 37 víctimas del terrorismo de Estado de la ciudad, en un gesto de reparación y continuidad del pedido de verdad y justicia.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, junto a organizaciones sociales de la ciudad, organizó un acto en plaza San Martín.
En el mismo, se pintaron nuevamente los simbólicos pañuelos ubicados en el centro de la plaza. La actividad fue acompañada por una radio en vivo y música. Además, se descubrió una Placa en Homenaje a las y los desaparecidos de Gualeguaychú, que anteriormente había sido inaugurada, pero que contenía sólo 21 de las 37 víctimas del terrorismo de Estado de nuestra ciudad.
Leticia Angerosa, quien tomó la palabra antes de la exposición de la placa, destacó a la identidad como derecho humano: “Es un derecho fundamental para todo aquel niño o niña que nace y que tiene derecho a estar con su familia biológica, a conocer a su mamá y su papá, a tener su propio nombre, a conocer su historia”.
“Abuelas, junto con la sociedad argentina y la sociedad del mundo, ha podido encontrar 140 nietos. Nos queda por encontrar más de más de 300. Uno de ellos es Pedro, nuestro sobrino, el hijo de Blanquita, nuestra hermana”, contó Angerosa.
En la previa, chicos de Casa Club fueron invitados a participar, y presentaron un baile y poesia. Mateo, un niño, habló en nombre de los chicos de su corta edad: “Los niños tienen derecho a estar en familia y a jugar”, sentenció. Además, participaron diferentes artistas como Susana Bugnone e Ignacio Journé, entre otros.
Previo a destapar la placa homenaje, se leyeron palabras que destacaban el rol preponderante de la Plaza San Martín para el pueblo gualeguaychuense: “Una plaza ya convertida en Plaza de la Memoria. Convive este monumento de homenaje a los compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, con el que recuerda la matanza de los obreros del primero de mayo de 1921 y algo más allá, el que conmemora a los caídos de la Guerra de Malvinas. Todos ellos hitos de una historia dolorosa que remiten, entre otras muchas razones, a las políticas represivas de la derecha argentina”.
“Desde este lugar, ellos, militantes por un mundo mejor con justicia social y por la vigencia de todos los derechos, nos interpelan a seguir luchando para que el sacrificio de sus vidas no haya sido en vano”, cerró.
A continuación, el listado completo de los 37 Detenidos Desaparecidos
Angerosa Blanca Estela
Angerosa Daniel Martin
Araujo Ana Maria
Ardeti Enrique Néstor
Arellano Juan Gualberto
Borrajo Marcelo Enrique
Borrelli Victoria Graciela
Bugnone María Elena
Bugnone Marta Elsa
Corfield Eduardo Emilio
Dezorzi Oscar Alfredo
Fachino Luis Mario
Fernández Héctor Raúl
Fraccarolli Humberto Luis
Ghiglia Jerónimo Gabriel
Gómez Roberto Claudio
González Norma Beatriz
Guastavino Enrique Gerardo
Guastavino Patricia Matilde
Guerra Edgardo Domingo
Hernández César Daniel
Lahitte Silvio Pedro
Marrocco Cristina Lucia
Marrocco Susana María
Milano Luis Eduardo
Pargas Carlos Raúl
Pargas Rosa Maria
Pighetti Rafael Alberto
Pon Gustavo Adolfo
Raffo Orlando Luis
Rébori Jorge Lucio
Rébori Humberto Antonio
Rey Eduardo Raymundo
Risso Daniel Jorge
Savoy Adela Cristina
Terradas Marta Susana
Treptow Marta Graciela
¡Presentes, ahora y siempre!
¿Por qué es el Día Internacional de los Derechos Humanos?
Se conmemora el 10 de diciembre, una fecha que busca difundir la importancia del cumplimiento, promoción y protección de estos derechos en el mundo. El día recuerda la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Con esta efeméride se busca también concientizar y definir qué son los derechos humanos en el mundo a través de tres premisas, cada vez más vigentes:
· Los derechos humanos son positivos: además de brindar protección y seguridad, aportan felicidad, alegría y confort en la vida cotidiana.
· Los derechos humanos son esenciales: se definen como “una base en común que nos une más allá de las diferencias de raza, género, creencias u orígenes. En un mundo marcado por la incertidumbre, los derechos humanos constituyen nuestra constante cotidiana”
· Los derechos humanos son alcanzables: se trata de objetivos muchos más cercanos de lo que las personas piensan y con los que todos puede contribuir a través de pequeñas conductas diarias: tratar a los demás con respeto, alzar la voz frente a una injusticia y escuchar a quienes son ignorados.