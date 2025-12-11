En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, junto a organizaciones sociales de la ciudad, organizó un acto en plaza San Martín.

En el mismo, se pintaron nuevamente los simbólicos pañuelos ubicados en el centro de la plaza. La actividad fue acompañada por una radio en vivo y música. Además, se descubrió una Placa en Homenaje a las y los desaparecidos de Gualeguaychú, que anteriormente había sido inaugurada, pero que contenía sólo 21 de las 37 víctimas del terrorismo de Estado de nuestra ciudad.

Leticia Angerosa, quien tomó la palabra antes de la exposición de la placa, destacó a la identidad como derecho humano: “Es un derecho fundamental para todo aquel niño o niña que nace y que tiene derecho a estar con su familia biológica, a conocer a su mamá y su papá, a tener su propio nombre, a conocer su historia”.

“Abuelas, junto con la sociedad argentina y la sociedad del mundo, ha podido encontrar 140 nietos. Nos queda por encontrar más de más de 300. Uno de ellos es Pedro, nuestro sobrino, el hijo de Blanquita, nuestra hermana”, contó Angerosa.

En la previa, chicos de Casa Club fueron invitados a participar, y presentaron un baile y poesia. Mateo, un niño, habló en nombre de los chicos de su corta edad: “Los niños tienen derecho a estar en familia y a jugar”, sentenció. Además, participaron diferentes artistas como Susana Bugnone e Ignacio Journé, entre otros.

Previo a destapar la placa homenaje, se leyeron palabras que destacaban el rol preponderante de la Plaza San Martín para el pueblo gualeguaychuense: “Una plaza ya convertida en Plaza de la Memoria. Convive este monumento de homenaje a los compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, con el que recuerda la matanza de los obreros del primero de mayo de 1921 y algo más allá, el que conmemora a los caídos de la Guerra de Malvinas. Todos ellos hitos de una historia dolorosa que remiten, entre otras muchas razones, a las políticas represivas de la derecha argentina”.

“Desde este lugar, ellos, militantes por un mundo mejor con justicia social y por la vigencia de todos los derechos, nos interpelan a seguir luchando para que el sacrificio de sus vidas no haya sido en vano”, cerró.



A continuación, el listado completo de los 37 Detenidos Desaparecidos

Angerosa Blanca Estela

Angerosa Daniel Martin

Araujo Ana Maria

Ardeti Enrique Néstor

Arellano Juan Gualberto

Borrajo Marcelo Enrique

Borrelli Victoria Graciela

Bugnone María Elena

Bugnone Marta Elsa

Corfield Eduardo Emilio

Dezorzi Oscar Alfredo

Fachino Luis Mario

Fernández Héctor Raúl

Fraccarolli Humberto Luis

Ghiglia Jerónimo Gabriel

Gómez Roberto Claudio

González Norma Beatriz

Guastavino Enrique Gerardo

Guastavino Patricia Matilde

Guerra Edgardo Domingo

Hernández César Daniel

Lahitte Silvio Pedro

Marrocco Cristina Lucia

Marrocco Susana María

Milano Luis Eduardo

Pargas Carlos Raúl

Pargas Rosa Maria

Pighetti Rafael Alberto

Pon Gustavo Adolfo

Raffo Orlando Luis

Rébori Jorge Lucio

Rébori Humberto Antonio

Rey Eduardo Raymundo

Risso Daniel Jorge

Savoy Adela Cristina

Terradas Marta Susana

Treptow Marta Graciela



¡Presentes, ahora y siempre!

¿Por qué es el Día Internacional de los Derechos Humanos?

Se conmemora el 10 de diciembre, una fecha que busca difundir la importancia del cumplimiento, promoción y protección de estos derechos en el mundo. El día recuerda la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Con esta efeméride se busca también concientizar y definir qué son los derechos humanos en el mundo a través de tres premisas, cada vez más vigentes:

· Los derechos humanos son positivos: además de brindar protección y seguridad, aportan felicidad, alegría y confort en la vida cotidiana.

· Los derechos humanos son esenciales: se definen como “una base en común que nos une más allá de las diferencias de raza, género, creencias u orígenes. En un mundo marcado por la incertidumbre, los derechos humanos constituyen nuestra constante cotidiana”

· Los derechos humanos son alcanzables: se trata de objetivos muchos más cercanos de lo que las personas piensan y con los que todos puede contribuir a través de pequeñas conductas diarias: tratar a los demás con respeto, alzar la voz frente a una injusticia y escuchar a quienes son ignorados.

