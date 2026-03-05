La actividad está prevista para el viernes 6 de marzo a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín y es convocada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú.

En el comunicado difundido, invitan a las personas interesadas en participar a “trae tu reposera, mantita y el material que quieras para bordar, pintar, dibujar, escribir en los pañuelos y las telas que se distribuirán allí”.

Los pañuelos se pueden retirar previos al evento en Puente Naranja Libros, ubicado en calle San Martín 1133, o por el estudio de Fernandez Vespa en 25 mayo 1549.

La “Te esperamos para seguir construyendo Memoria, Verdad y Justicia”, finaliza la invitación.

Este año se cumplen cinco décadas desde el último golpe militar que hubo en el país, y esta es una de las actividades propuestas por Abuelas y Madres rumbo al 24 de marzo.