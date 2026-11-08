En las primeras horas de este domingo, la Policía de Gualeguaychú debió intervenir en una seguidilla de hechos de violencia, resistencia a la autoridad, delitos contra la propiedad y presunta comercialización de estupefacientes que dejaron un saldo de ocho personas aprehendidas.

La intensa jornada comenzó alrededor de la 01:00 de la madrugada, cuando el personal de la Comisaría Segunda intervino en un hecho de daños en las inmediaciones de las calles Maipú y Etchevehere. Alertados por el Comando Radioeléctrico, los efectivos se dirigieron a José Ingenieros y Ayacucho, donde una mujer de 50 años denunció que su hijo de 28 años había dañado la cámara de seguridad de su vivienda.

La víctima aclaró que el agresor tenía medidas de exclusión del hogar, aunque estas se encontraban vencidas. Tras un intento de fuga, el individuo fue interceptado en la esquina de Maipú y Etchevehere y puesto a disposición de la Fiscalía de Género.

En simultáneo, cerca de la 01:00, otro procedimiento movilizó a la Comisaría Cuarta en la intersección de Roffo y Colombo. Allí, el Subjefe Departamental detectó una presunta maniobra de narcomenudeo en una zona de escasa iluminación. Ante la presencia policial, uno de los sospechosos huyó hacia una vivienda cercana, perdiendo sus pantuflas y un celular en el escape.

Sin embargo, un hombre de 42 años fue aprehendido en el lugar con un frasco de vidrio que contenía una sustancia verdosa (presumiblemente cannabis sativa), dinero en efectivo y un teléfono. Intervino la División de Drogas Peligrosas y el detenido fue trasladado a la Jefatura.

Durante la misma madrugada, la tensión se trasladó a las calles Pedro Jurado y Molinari, donde efectivos de la Comisaría Octava intervinieron por un caso de violencia de género y resistencia a la autoridad.

Una joven de 27 años acudió a la dependencia para denunciar que su expareja, de 33 años, le enviaba mensajes amenazantes advirtiendo que iba en camino a su domicilio para agredirla a ella y al padre de su hijo. Al llegar a la vivienda, el personal motorizado encontró al sujeto exaltado, golpeando la puerta a patadas y gritando. Al intentar identificarlo, el hombre atacó a los agentes, por lo que fue reducido y detenido por orden de la Fiscalía de Género.

La violencia continuó en la calle Panozzo, cerca de Primera Junta, durante un operativo que culminó con tres personas detenidas. Todo comenzó cuando la división motorizada detuvo la marcha de un joven de 20 años a bordo de una Zanella 150 cc, quien presentaba evidentes signos de ebriedad. El conductor se negó a entregar documentación, insultó a los agentes y terminó abalanzándose sobre uno de ellos, tirándolo al suelo junto con su motocicleta y tomándolo del cuello.

Mientras los efectivos de la Comisaría Cuarta intentaban reducirlo, aparecieron los padres del joven (un hombre de 57 años y una mujer de 58), quienes comenzaron a empujar y agredir al personal policial para evitar el arresto. En medio del forcejeo, dañaron un patrullero y tiraron al suelo dos motos policiales. La situación requirió el apoyo de la Comisaría Tercera y Minoridad para controlar la gresca, que dejó a varios funcionarios con lesiones leves.

Los tres integrantes de la familia terminaron alojados en la Jefatura por resistencia a la autoridad, lesiones y daños al Estado, mientras que la moto fue retenida tras la negativa del joven a realizarse el test de alcoholemia.

Ya entrada la mañana, a las 06:00, efectivos de la Comisaría Primera que patrullaban la intersección de Inchausti y República Argentina identificaron a un joven de 23 años. Tras verificar sus datos, confirmaron que pesaba sobre él un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Transición y Garantías N.º 1 por el delito de amenazas. Fue inmediatamente detenido por disposición del fiscal de turno.

Finalmente, a las 06:15, el personal de la Comisaría Segunda concretó la aprehensión de un hombre de 33 años presuntamente vinculado a dos hurtos cometidos en comercios ubicados en Estrada y Maipú, y en Primera Junta y Rivadavia. A través del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron su modus operandi y la vestimenta utilizada.

El sospechoso fue localizado también en la esquina de Inchausti y República Argentina —donde se encontraba junto a otro sujeto y una moto Gilera Smash 110 cc— gracias a un operativo conjunto con la Comisaría Primera, quedando a disposición de la Justicia.