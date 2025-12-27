En medio la creciente tensión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy su disposición a dialogar con Estados Unidos sobre la base del "respeto".

En ese sentido, el mandatario remarcó que se prestará al diálogo “Si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocurre, sobre la base de respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años”.

"Aquí siempre habrá un presidente que represente a su pueblo para extender la mano y buscar un camino de paz, cooperación y prosperidad", afirmó Maduro durante el Consejo de vicepresidentes realizado en el Palacio de Miraflores.

Puede interesarte

Por otra pate, recordó que desde la creación del denominado Grupo de Boston, en donde participaron diputados venezolanos y congresistas estadounidenses para superar la crisis política de 2002, el Gobierno de Venezuela promovió el diálogo. "Nosotros siempre buscamos el diálogo directo, respetuoso", sostuvo.

Asimismo, el mandatario venezolano criticó que desde la referida nación norteamericana se creen campañas constantes de descrédito en contra de su gobierno.

Al respecto, Maduro recordó las estrategias de Estados Unidos para desestabilizarlo y propiciar un cambio de régimen. Se dirigió a los medios de ese país y los llamó a investigar sobre la nación.

Fuente: NA