El Gobierno municipal alertó por posibles estafas telefónicas y aseguró que existe la "circulación de mensajes de texto fraudulentos, que solicitan comunicarse con supuestos estudios de abogados por "pendientes con embargo" relacionados con nuestra institución".

Es importante aclarar que estos mensajes son falsos, no son autorizados ni emanados por ninguna autoridad municipal, no son autorizados ni emanados por ninguna autoridad municipal. Municipalidad de Gualeguaychú realiza los reclamos de deudas exclusivamente a través de las vías legales y judiciales correspondientes. No se solicita información personal ni se realizan gestiones a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas de este tipo.

Recomendamos a la comunidad no responder a estos mensajes ni brindar información personal. Si ha recibido un mensaje de estas características, le sugerimos denunciarlo a las autoridades correspondientes. Para cualquier consulta o confirmación de información, los vecinos pueden dirigirse a nuestras oficinas municipales o contactarnos a través de los canales oficiales.