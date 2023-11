La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Uruguay y Brasil por una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y Lionel Scaloni incorporará dos nombres sorpresa en la lista de convocados: Francisco Ortega y Pablo Maffeo.



El ex Vélez Francisco Ortega es un lateral izquierdo y actualmente es jugador del Olympiakos F. C de Grecia, que tiene como compañero a Santiago Hezze llegará a la Argentina durante el próximo lunes para estar a disposición junto al resto del plantel.



Por otra parte, Pablo Maffeo es un lateral derecho oriundo de Barcelona pero con madre argentina y es otro de los que se suma a a nómina de los convocados.El defensor de 26 años, actualmente es jugador del RCD Mallorca, equipo donde supo jugar el DT Campeón del Mundo y ciudad donde reside actualmente. Si bien, Maffeo jugó en todas las categorías juveniles de su Selección natal, pero nunca en la mayor, por lo que no habrá inconvenientes para la citación.



En un principio, los trámites de su nacionalización se habían complicado pero finalmente el lateral de Mallorca será parte de la selección argentina para la doble fecha FIFA.



Argentina recibirá a Uruguay el jueves 16 de noviembre desde las 21 en La Bombonera y el martes 21 visitarán Río de Janeiro para enfrentar a Brasil en el estadio Maracaná.