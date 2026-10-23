Magdalena Garro escribió una página dorada en la historia del deporte entrerriano y del canotaje argentino al quedarse con la medalla de bronce en la final de K1 Senior Women Short Race, sobre una distancia de 3,6 kilómetros, en el Mundial de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026.

La palista uruguayense se ubicó segunda al salir del primer acarreo y tercera tras el segundo y último. En los metros finales, luego del último retome de la vuelta, logró mantener su posición ante el avance de la australiana Rebecca Mann y quedarse con un valioso tercer puesto, con un tiempo de 12:51.01.

Crédito: MR Fotografía.

La prueba quedó en manos de la favorita sueca Melina Andersson, quien se impuso con un registro de 12:38.45, seguida por la española Miriam Vega, que completó el recorrido en 12:49.35.

A sus 38 años, Magui Garro también compitió entre el lunes y el martes en la categoría Máster, donde consiguió dos medallas de oro: una en K1 Mujeres 35-39 años, junto a la paranaense Micaela Maslein, y otra en K2 Mixto 35-44 años, junto a su coterráneo Rodrigo Caffa.